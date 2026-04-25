Torcida do Santos aponta culpado em empate contra o Bahia: 'Como sempre'

O Santos empatou com o Bahia em 2 a 2, o time paulista saiu na frente do placar com dois gols de Rollheiser, mas o Luciano Juba, e William José marcaram para empatar na Arena Fonte Nova, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O time que vinha vencendo por dois gols desde o primeiro tempo, teve o Cuca tendo uma confusão na hora das substituições que antecederam ao gol de empate do Esquadrão Azul.

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Nas redes sociais, torcedores não perdoaram a mexida do técnico no time, apontando que foi o motivo para que o clube paulista tomasse o empate fora de casa, reforçando que o Cuca sempre faz isso.

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Veja a repercussão:

Como foi o jogo:

Texto de: Juliana Yamaoka.

O Santos começou a partida impondo seu ritmo, com Thaciano comandando as principais ações ofensivas e acionando Rony. Na primeira oportunidade, o atacante finalizou travado e, pouco depois, chegou a ficar cara a cara com o goleiro Léo Vieira, mas o lance foi anulado por impedimento. Aos 19 minutos, o Peixe abriu o placar com Rollheiser, em cobrança de pênalti no canto direito. A penalidade foi marcada após Gabriel Bontempo ser derrubado por Erick Pulga.

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Aos 24 minutos, o Bahia quase empatou ao acertar a trave em um chute forte. Já no fim da primeira etapa, Santiago Mingo obrigou Diógenes a fazer boa defesa, com a bola ainda tocando no travessão. O Santos ampliou pouco depois, novamente com Rollheiser, em cobrança de pênalti, após a bola tocar no cotovelo de Ramos Mingo em cruzamento de Thaciano dentro da área.

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Torcida do Santos apontou o treinador Cuca como o culpado pelo resultado contra o Bahia. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

No segundo tempo, o panorama da partida mudou, com o Bahia reagindo na reta final. Aos 30 minutos, Luciano Juba, que até então pouco havia participado do jogo, marcou um belo gol de falta, sem chances para Diógenes, que estava adiantado. O empate veio na sequência, com Willian José subindo livre para cabecear após cruzamento preciso de Erick Pulga.

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