Tironi no Lance!: França e Espanha convidam para uma ode ao futebol Muito além da vaga na final da Copa, confronto é um convite para celebrar o bom futebol

Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!

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França e Espanha se enfrentam na primeira semifinal da Copa do Mundo nesta terça-feira nos Estados Unidos. E se eu tivesse a pretensão de dar um conselho a qualquer pessoa (e terei), aqui vai: desfrutem do jogo.

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Duas filosofias, um único objetivo: a vitória

Será uma oportunidade incomum de ver em campo dois times absolutamente fiéis cada um à sua ideia de jogo. O modo de atuar de França e Espanha parecem tatuados nas camisas de cada time. E o mais interessante: tanto uma quanto outra seleção tem por objetivo o gol, a vitória.

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O poder de esmagamento francês

A França desfila talento e força física em praticamente todas as posições do campo. Além dos destaques óbvios de Mbappé, Olise, Doué e Dembelé, vale observar em campo Koné e Rabiot, os dois protetores do meio-de-campo que marcam e jogam com força e leveza.

Nos jogos, a seleção de Didier Deschamps tem uma forma clara de amedrontar os rivais. Oferecendo perigo o tempo todo para a meta adversária. Repare como ao longo das partidas cada vez mais o espaço do rival vai ficando menor no campo. As linhas avançam, a bola é recuperada rapidamente a ponto de o adversário ficar encurralado como um rato no canto de um aquário diante de uma cobra faminta.

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Montagem com Lamine Yamal e Kylian Mbappé (Foto: Patrick T. FALLON and Angela WEISS / AFP)

A paciência e o refinamento espanhol

A Espanha é diferente. Ela supera rivais pela força mental e paciência, graças ao refinamento no toque de bola incessante. Ela pressiona menos do que a França, mas ao mesmo tempo impede que o rival jogue pelo simples fato de que não lhe dá a bola. Sem a bola, não se agride, não se faz gol.

Se a França esmaga seus rivais, a Espanha tem a capacidade de cansá-los até a exaustão mesmo que não crie tantas chances claras de marcar.

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O choque de estilos definitivo

O jogo espanhol é um fardo para quem está do outro lado do campo porque parece ser o jogo de um time só. O jogo da França é mais amedrontador para quem está do outro lado.

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É este duelo de jeitos de ver futebol que estará em campo hoje e isso é imperdível. A França vai conseguir amassar a Espanha? A Espanha vai esgotar a capacidade ofensiva francesa?

Ninguém ainda sabe. Mas o que se sabe é que é jogo para se gostar ainda mais desse esporte chamado futebol.

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Eduardo Tironi escreve sua coluna no Lance! às terças e sextas-feiras abordando o futebol paulista. Confira abaixo mais publicações do colunista:

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