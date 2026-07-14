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Tironi no Lance!: França e Espanha convidam para uma ode ao futebol

Muito além da vaga na final da Copa, confronto é um convite para celebrar o bom futebol

PorEduardo Tironi
Colunista
Rio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 14:51
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
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Esta combinação de fotos criadas em 12 de julho de 2026 mostra o forward #10 da França, Kylian Mbappé, em Foxborough em 9 de julho de 2026 (Esquera); e o ala espanhol #19 Lamine Yamal em Arlington em 6 de julho de 2026. França e Espanha se enfrentarão em uma semifinal da Copa do Mundo de 2026 no Dallas Stadium, em Arlington, no dia 14 de julho de 2026.
Kylian Mbappé e Lamine Yamal são os astros do jogo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

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França e Espanha se enfrentam na primeira semifinal da Copa do Mundo nesta terça-feira nos Estados Unidos. E se eu tivesse a pretensão de dar um conselho a qualquer pessoa (e terei), aqui vai: desfrutem do jogo.

  • Lionel Messi, Mbappé, Harry Kane e Lamine Yamal. Os quatro representantes das seleções semifinalistas na zona do ataque.

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    Duas filosofias, um único objetivo: a vitória

    Será uma oportunidade incomum de ver em campo dois times absolutamente fiéis cada um à sua ideia de jogo. O modo de atuar de França e Espanha parecem tatuados nas camisas de cada time. E o mais interessante: tanto uma quanto outra seleção tem por objetivo o gol, a vitória.

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    O poder de esmagamento francês

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    • A França desfila talento e força física em praticamente todas as posições do campo. Além dos destaques óbvios de Mbappé, Olise, Doué e Dembelé, vale observar em campo Koné e Rabiot, os dois protetores do meio-de-campo que marcam e jogam com força e leveza.

    Nos jogos, a seleção de Didier Deschamps tem uma forma clara de amedrontar os rivais. Oferecendo perigo o tempo todo para a meta adversária. Repare como ao longo das partidas cada vez mais o espaço do rival vai ficando menor no campo. As linhas avançam, a bola é recuperada rapidamente a ponto de o adversário ficar encurralado como um rato no canto de um aquário diante de uma cobra faminta.

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    Esta combinação de fotos de arquivo criadas em 12 de julho de 2026 mostra o forward espanhol #19 Lamine Yamal em Inglewood em 10 de julho de 2026 (L); e o atacante francês #10 Kylian Mbappé em East Rutherford em 30 de junho de 2026. França e Espanha se enfrentarão em uma semifinal da Copa do Mundo de 2026 no Dallas Stadium, em Arlington, no dia 14 de julho de 2026.
    Montagem com Lamine Yamal e Kylian Mbappé (Foto: Patrick T. FALLON and Angela WEISS / AFP)

    A paciência e o refinamento espanhol

    A Espanha é diferente. Ela supera rivais pela força mental e paciência, graças ao refinamento no toque de bola incessante. Ela pressiona menos do que a França, mas ao mesmo tempo impede que o rival jogue pelo simples fato de que não lhe dá a bola. Sem a bola, não se agride, não se faz gol.

    Se a França esmaga seus rivais, a Espanha tem a capacidade de cansá-los até a exaustão mesmo que não crie tantas chances claras de marcar.

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    O choque de estilos definitivo

    O jogo espanhol é um fardo para quem está do outro lado do campo porque parece ser o jogo de um time só. O jogo da França é mais amedrontador para quem está do outro lado.

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    É este duelo de jeitos de ver futebol que estará em campo hoje e isso é imperdível. A França vai conseguir amassar a Espanha? A Espanha vai esgotar a capacidade ofensiva francesa?

    Ninguém ainda sabe. Mas o que se sabe é que é jogo para se gostar ainda mais desse esporte chamado futebol.

    Tironi no Lance!: veja mais colunas

    Eduardo Tironi escreve sua coluna no Lance! às terças e sextas-feiras abordando o futebol paulista. Confira abaixo mais publicações do colunista:

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