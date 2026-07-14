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Semifinal entre França e Espanha marca mais um duelo entre Yamal e Mbappé, agora na Copa

No retrospecto geral, o astro espanhol leva ampla vantagem sobre o francês

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 08:15
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Monatagem de fotos mostra Mbappé e Lamine Yamal em ação pelas suas seleções na Coap do Mundo
Montagem de fotos mostra Mbappé e Lamine Yamal em ação pelas suas seleções na Coap do Mundo (Foto: Mauro PIMENTEL e Thomas COEX/AFP)

O confronto entre França e Espanha, válido pelas semifinais da Copa do Mundo, põe frente a frente mais um duelo entre Kylian Mbappé e Lamine Yamal. No retrospecto geral, o astro espanhol leva dominância em detrimento do francês. Ambos se enfrentaram 10 vezes até esse momento que antecede a partida desta terça-feira (14), e Yamal levou a melhor em oito ocasiões, inclusive nos únicos confrontos por seleções e jogos eliminatórios, enquanto Mbappé venceu apenas duas vezes.

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    • Desde que Lamine Yamal despontou no Barcelona como uma das maiores promessas do futebol mundial, ele e Mbappé passaram a protagonizar um dos principais duelos da nova geração. Ao todo, os dois já se enfrentaram dez vezes, sendo oito em confrontos por clubes e duas partidas entre Espanha e França. Nesse período, o retrospecto favorece amplamente Yamal. Mbappé saiu vencedor apenas em duas ocasiões: na vitória do Paris Saint-Germain por 4 a 1 sobre o Barcelona, no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões de 2023/24, e no triunfo do Real Madrid por 2 a 1 sobre o rival catalão, pela décima rodada de La Liga de 2025/26.

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    ➡️França x Espanha: melhor ataque enfrentará melhor defesa da Copa

    Yamal dominou os demais confrontos entre Barcelona e PSG ou Real Madrid, além de também levar a melhor nos dois encontros entre Espanha e França em que enfrentou Mbappé pela seleção. O primeiro confronto entre seleções aconteceu na semifinal da Eurocopa de 2024, quando os espanhóis venceram por 2 a 1, com gols de Yamal e Dani Olmo, enquanto Kolo Muani descontou para os franceses. No ano seguinte, pela semifinal da Liga das Nações da Uefa, a Espanha voltou a superar a França naquele 5 a 4 histórico. Yamal foi o grande destaque da partida ao marcar duas vezes, com Nico Williams, Merino e Pedri completando o placar espanhol. Mbappé balançou as redes, assim como Cherki e Kolo Muani, e Dani Vivian ainda anotou um gol contra. 

    Lamine Yamal e Mbappé se enfrentam em Espanha x França pela Eurocopa
    Lamine Yamal e Mbappé se enfrentam em Espanha x França pela Eurocopa (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)
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    • Além do retrospecto favorável em confrontos diretos, Lamine Yamal também construiu uma boa sequência em partidas decisivas contra equipes de Mbappé. O jovem espanhol venceu três finais entre Barcelona e Real Madrid: a Copa do Rei de 2024/25 (3 a 2) e as Supercopas da Espanha de 2024/25 (5 a 2) e 2025/26 (3 a 2). Somando esses títulos às duas vitórias sobre a França nas semifinais da Eurocopa de 2024 e da Liga das Nações de 2025, Yamal acumula cinco triunfos em confrontos eliminatórios de jogo único sobre Kylian Mbappé.

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    ➡️Quem é o árbitro de França x Espanha na semifinal da Copa do Mundo?

    Nos dez encontros entre os dois jogadores, Yamal, em cinco partidas, anotou seis gols, enquanto Mbappé teve nove tentos em seis jogos. No Mundial, o francês desponta como um dos grandes protagonistas e o principal artilheiro da competição, ao lado de Lionel Messi, com oito gols. Já Lamine tem apenas um gol marcado.

    Embates entre Lamine Yamal e Kylian Mbappé

    1. Barcelona 3 x 2 Real Madrid - Final da Supercopa 25/26
    2. Real Madrid 2 x 1 Barcelona - La Liga 25/26
    3. Espanha 5 x 4 França - Semifinais da Liga das Nações da Uefa 2025
    4. Barcelona 4 x 3 Real Madrid - La Liga 24/25
    5. Barcelona 3 x 2 Real Madrid - Final da Copa do Rei 24/25
    6. Real Madrid 2 x 5 Barcelona - Final da Supercopa 24/25
    7. Real Madrid 0 x 4 Barcelona - La Liga 24/25
    8. Espanha 2 x 1 França - Semifinais da Euro 2024
    9. Barcelona 1 x 4 PSG - Volta das quartas da Liga dos Campeões da Europa 23/24
    10. PSG 2 x 3 Barcelona - Ida das quartas da Liga dos Campeões da Europa 23/24

    O momento na Copa, seja no âmbito individual ou coletivo, favorece Mbappé e França, mas a Espanha, que foi a principal pedra no sapato dos franceses, vai apostar no bom retrospecto entre as seleções e seus astros para manter a confiança e chegar à decisão, algo que não acontece há 16 anos.

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