Semifinal entre França e Espanha marca mais um duelo entre Yamal e Mbappé, agora na Copa No retrospecto geral, o astro espanhol leva ampla vantagem sobre o francês

O confronto entre França e Espanha, válido pelas semifinais da Copa do Mundo, põe frente a frente mais um duelo entre Kylian Mbappé e Lamine Yamal. No retrospecto geral, o astro espanhol leva dominância em detrimento do francês. Ambos se enfrentaram 10 vezes até esse momento que antecede a partida desta terça-feira (14), e Yamal levou a melhor em oito ocasiões, inclusive nos únicos confrontos por seleções e jogos eliminatórios, enquanto Mbappé venceu apenas duas vezes.

Desde que Lamine Yamal despontou no Barcelona como uma das maiores promessas do futebol mundial, ele e Mbappé passaram a protagonizar um dos principais duelos da nova geração. Ao todo, os dois já se enfrentaram dez vezes, sendo oito em confrontos por clubes e duas partidas entre Espanha e França. Nesse período, o retrospecto favorece amplamente Yamal. Mbappé saiu vencedor apenas em duas ocasiões: na vitória do Paris Saint-Germain por 4 a 1 sobre o Barcelona, no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões de 2023/24, e no triunfo do Real Madrid por 2 a 1 sobre o rival catalão, pela décima rodada de La Liga de 2025/26.

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Yamal dominou os demais confrontos entre Barcelona e PSG ou Real Madrid, além de também levar a melhor nos dois encontros entre Espanha e França em que enfrentou Mbappé pela seleção. O primeiro confronto entre seleções aconteceu na semifinal da Eurocopa de 2024, quando os espanhóis venceram por 2 a 1, com gols de Yamal e Dani Olmo, enquanto Kolo Muani descontou para os franceses. No ano seguinte, pela semifinal da Liga das Nações da Uefa, a Espanha voltou a superar a França naquele 5 a 4 histórico. Yamal foi o grande destaque da partida ao marcar duas vezes, com Nico Williams, Merino e Pedri completando o placar espanhol. Mbappé balançou as redes, assim como Cherki e Kolo Muani, e Dani Vivian ainda anotou um gol contra.

Lamine Yamal e Mbappé se enfrentam em Espanha x França pela Eurocopa (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Além do retrospecto favorável em confrontos diretos, Lamine Yamal também construiu uma boa sequência em partidas decisivas contra equipes de Mbappé. O jovem espanhol venceu três finais entre Barcelona e Real Madrid: a Copa do Rei de 2024/25 (3 a 2) e as Supercopas da Espanha de 2024/25 (5 a 2) e 2025/26 (3 a 2). Somando esses títulos às duas vitórias sobre a França nas semifinais da Eurocopa de 2024 e da Liga das Nações de 2025, Yamal acumula cinco triunfos em confrontos eliminatórios de jogo único sobre Kylian Mbappé.

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Nos dez encontros entre os dois jogadores, Yamal, em cinco partidas, anotou seis gols, enquanto Mbappé teve nove tentos em seis jogos. No Mundial, o francês desponta como um dos grandes protagonistas e o principal artilheiro da competição, ao lado de Lionel Messi, com oito gols. Já Lamine tem apenas um gol marcado.

Embates entre Lamine Yamal e Kylian Mbappé

Barcelona 3 x 2 Real Madrid - Final da Supercopa 25/26 Real Madrid 2 x 1 Barcelona - La Liga 25/26 Espanha 5 x 4 França - Semifinais da Liga das Nações da Uefa 2025 Barcelona 4 x 3 Real Madrid - La Liga 24/25 Barcelona 3 x 2 Real Madrid - Final da Copa do Rei 24/25 Real Madrid 2 x 5 Barcelona - Final da Supercopa 24/25 Real Madrid 0 x 4 Barcelona - La Liga 24/25 Espanha 2 x 1 França - Semifinais da Euro 2024 Barcelona 1 x 4 PSG - Volta das quartas da Liga dos Campeões da Europa 23/24 PSG 2 x 3 Barcelona - Ida das quartas da Liga dos Campeões da Europa 23/24

O momento na Copa, seja no âmbito individual ou coletivo, favorece Mbappé e França, mas a Espanha, que foi a principal pedra no sapato dos franceses, vai apostar no bom retrospecto entre as seleções e seus astros para manter a confiança e chegar à decisão, algo que não acontece há 16 anos.

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