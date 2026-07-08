D'Alessandro é sincero sobre Messi e polêmica em Argentina x Egito: 'Não esperava' Argentinos estão nas quartas de final da Copa do Mundo

Com mais um show de Lionel Messi, a Argentina se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo. A classificação aconteceu após uma vitória diante do Egito por 3 a 2, em Atlanta, nos Estados Unidos. Após o resultado, o ex-jogador Andrés D'Alessandro foi sincero ao falar do camisa 10 e das polêmicas de arbitragem no confronto.

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Durante o programa "Fechamento", dos canais Sportv, o atual comentarista se mostrou surpreso com o desempenho de Lionel Messi no Mundial. D'Alessandro chamou atenção para a preparação do meia durante os meses pré-Mundial.

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— Não esperava. Até porque, o Messi confirmou a sua presença meses antes do Mundial. Ele queria saber como estava. E por jogar na MLS na última temporada, fez um trabalho especial. Os melhores jogadores se preparam de uma forma diferente — analisou o ex-jogador.

Além disso, D'Alessandro também falou sobre as polêmicas de arbitragem que aconteceram em Argentina x Egito. A delegação egípcia saiu de campo revoltada com decisões do árbitro François Letexier. A maior reclamação foi da anulação de um gol por conta de uma falta no início da jogada, dada após uma revisão no VAR.

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— Foi falta. Foi um pisão. Vamos falar sério. Foi uma falta clara. É uma falta que hoje, no futebol, estão marcando — afirmou.

Como foi a classificação da Argentina?

No primeiro tempo, o Egito iniciou o confronto equilibrando as ações com a Argentina e abriu o placar. Aos 14 minutos, Attia fez um cruzamento na área do lado direito e Ibrahim tomou a frente de Lisandro Martínez e cabeceou para o fundo das redes. Em resposta, Tagliafico foi lançado pelo lado esquerdo da área e sofreu um pênalti, mas Messi desperdiçou a cobrança aos 20 minutos após parar em grande defesa de Shobeir. Em uma chegada pela direita, De Paul fez um cruzamento para Mac Allister, que cabeceou a queima-roupa para outra grande intervenção do goleiro egípcio. Em nova chance de bola parada, Messi cobrou uma falta da intermediária, mas carimbou a trave. E na reta final, Tagliafico foi lançado pelo lado esquerdo, fez um cruzamento rasteiro e Julián Álvarez chegou finalizando de canhota para um milagre de Shobeir, que impediu o empate novamente.

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No segundo tempo, a Argentina teve mais volume que o Egito, mas não conseguia criar chances claras. Com um minuto, De Paul recebeu um passe na entrada da área e chapou para defesa tranquila de Shobeir. Mas aos 12 minutos, a Scaloneta sofreu o primeiro susto em um contra-ataque puxado por Hassan, que terminou com gol de Ziko, mas a arbitragem anulou com o auxílio do VAR por falta na origem da jogada. E aos 21 minutos, Salah puxou outro contra-ataque após cobrança de escanteio da Albiceleste, tocou para Hassan no lado direito, que cruzou rasteiro para Ziko balançar as redes e comemorar o segundo gol dos Faraós na partida. Aos 34 minutos, a Argentina tentou reagir com Messi fazendo um cruzamento na área, e Romero surgindo livre de marcação para cabecear e descontar o marcador. E aos 38 minutos, Messi foi acionado por Montiel dentro da área e soltou uma bomba para estufar as redes e empatar o confronto. E aos 46 minutos, Lautaro Martínez foi acionado pelo lado direito e cruzou na cabeça de Enzo Fernández, que estufou as redes e virou o confronto e deu a classificação às quartas de final para a Argentina.

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