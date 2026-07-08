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Narrador analisa amistoso entre Athletico-PR e Boca Juniors

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (8)

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 15:45
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Mendoza abriu o placar em Athletico-PR x Flamengo (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress)
Mendoza abriu o placar em Athletico-PR x Flamengo (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress)

Athletico-PR e Boca Juniors se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 21h (de Brasília), em um amistoso no Estádio Padre Ernesto Martearena, em Salta, na Argentina. A partida é válida pelo "Desafio Internacional de Inverno" e terá transmissão exclusiva da ESPN.

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    Para a ocasião, o narrador Matheus Suman e o comentarista Osvaldo Pascoal serão os responsáveis por comandar a transmissão do confronto. Ao Lance!, o locutor analisou o confronto entre as equipes brasileira e argentina.

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    ➡️ Renata Ruel aponta erro da arbitragem na classificação da Argentina

    — Mesmo sendo um amistoso, é um jogo importante para o Athletico-PR. A equipe aproveita essa pausa para ajustar o time pensando na volta do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Enfrentar o Boca Juniors, fora de casa, é um desafio que pode dar mais experiência e fortalecer o aspecto mental do elenco para a sequência da temporada. Do outro lado, o Boca também encara um clube brasileiro em um duelo que sempre tem um peso diferente. A expectativa é de um jogo movimentado, com testes dos dois lados, mas envolvendo duas camisas muito tradicionais do futebol sul-americano — disse Matheus Suman.

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    • Athletico-PR x Boca Juniors

    As equipes se enfrentam em um amistoso de intertemporada, nesta quarta-feira (8), às 21h (de Brasília), em um amistoso no Estádio Padre Ernesto Martearena, em Salta, na Argentina. A partida marca mais um passo de preparação para o retorno dos campeonatos nacionais após o fim da Copa do Mundo.

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    Atualmente, o Furacão ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro. O confronto contra o Boca Juniors será o último jogo antes do retorno à competição nacional, que está marcada para o dia 22 de julho, em uma partida contra o São Paulo.

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    BRASILEIRO A 2026, ATHLETICO-PR X MIRASSOL
    Bandeira de escanteio do estadio Arena da Baixada para partida entre Athletico-PR e Mirassol pelo campeonato Brasileiro A 2026. (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)
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