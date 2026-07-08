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Fora da Copa, Henderson publica mensagem à Inglaterra após cirurgia

Atleta sofreu uma fratura grave no punho esquerdo

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
08/07/2026 13:22
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Inglaterra terá confronto decisivo contra Noruega neste sábado (11) (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)
Inglaterra terá confronto decisivo contra Noruega neste sábado (11) (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

O volante Jordan Henderson passou por cirurgia nesta quarta-feira (8) para tratar a fratura sofrida no braço esquerdo durante a comemoração da classificação da Inglaterra para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O jogador do Brentford levou um susto ao se machucar após a vitória por 3 a 2 sobre o México, pelas oitavas de final, no Estádio Azteca.

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    • A lesão aconteceu em um momento de festa da seleção inglesa. Após o apito final, Henderson se juntou aos companheiros para comemorar a vaga na próxima fase e tentou pular uma placa de publicidade do gramado. O meio-campista acabou escorregando durante o movimento e caiu sobre o braço esquerdo, precisando receber atendimento médico ainda no estádio.

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    Recado de Henderson à companheiros antes de decisão

    Logo após o acidente, os jogadores da Inglaterra se reuniram ao redor de Henderson enquanto a equipe médica realizava os primeiros cuidados. O volante deixou o campo de maca e recebeu oxigênio antes de ser encaminhado para atendimento hospitalar na Cidade do México. O técnico Thomas Tuchel já havia indicado após a partida que a situação parecia preocupante.

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    A cirurgia foi realizada em Kansas City, cidade onde está localizada a concentração da Inglaterra durante a Copa do Mundo. Após o procedimento, Henderson publicou uma mensagem nas redes sociais agradecendo aos profissionais responsáveis pelo atendimento:

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    - Cirurgia feita! Agora vamos nos preparar para o grande sábado 💪 Obrigado a todos os funcionários que cuidaram de mim no Instituto Ortopédico de Kansas City. Especialmente os três cirurgiões que realizaram a operação. ❤️ Dr. Kenneth P. Unruh, Dr. Mark J Winston e Dr. Kirk McCullough — escreveu o jogador do Brentford.

    A publicação recebeu mensagens de apoio de companheiros de seleção. Jude Bellingham, Ezri Konsa, Marcus Rashford e Anthony Gordon foram alguns dos jogadores que deixaram comentários e emojis de coração na postagem do volante. Posteriormente, o atleta chegou a agradecer os médicos responsáveis pelo atendimento durante o jogo da Inglaterra na Copa.

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    Apesar de permanecer com a Inglaterra durante a competição, Henderson não poderá mais atuar na Copa do Mundo. O meio-campista havia participado de apenas seis minutos no torneio, entrando nos minutos finais da vitória por 2 a 0 sobre o Panamá, pela última rodada da fase de grupos.

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    Próximo compromisso da Inglaterra na Copa do Mundo

    Agora, a Inglaterra se prepara para enfrentar a Noruega pelas quartas de final da Copa do Mundo. O duelo está marcado para sábado (11), às 18h (de Brasília), no Estádio de Miami. O vencedor deste confronto enfrentará o classificado entre Argentina e Suíça, que também será disputado no sábado (11), no entanto, será às 22h (de Brasília).

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    Henderson, da Inglaterra, utilizou as redes sociais para enviar recado a companheiros antes de confronto decisivo pela Copa
    Henderson, da Inglaterra, utilizou as redes sociais para enviar recado a companheiros antes de confronto decisivo pela Copa (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)
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