Fora da Copa, Henderson publica mensagem à Inglaterra após cirurgia Atleta sofreu uma fratura grave no punho esquerdo

O volante Jordan Henderson passou por cirurgia nesta quarta-feira (8) para tratar a fratura sofrida no braço esquerdo durante a comemoração da classificação da Inglaterra para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O jogador do Brentford levou um susto ao se machucar após a vitória por 3 a 2 sobre o México, pelas oitavas de final, no Estádio Azteca.

A lesão aconteceu em um momento de festa da seleção inglesa. Após o apito final, Henderson se juntou aos companheiros para comemorar a vaga na próxima fase e tentou pular uma placa de publicidade do gramado. O meio-campista acabou escorregando durante o movimento e caiu sobre o braço esquerdo, precisando receber atendimento médico ainda no estádio.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Recado de Henderson à companheiros antes de decisão

Logo após o acidente, os jogadores da Inglaterra se reuniram ao redor de Henderson enquanto a equipe médica realizava os primeiros cuidados. O volante deixou o campo de maca e recebeu oxigênio antes de ser encaminhado para atendimento hospitalar na Cidade do México. O técnico Thomas Tuchel já havia indicado após a partida que a situação parecia preocupante.

➡️Simule os jogos do possível campeão da Copa do Mundo de 2026. Quem leva essa?

A cirurgia foi realizada em Kansas City, cidade onde está localizada a concentração da Inglaterra durante a Copa do Mundo. Após o procedimento, Henderson publicou uma mensagem nas redes sociais agradecendo aos profissionais responsáveis pelo atendimento:

continua após a publicidade

- Cirurgia feita! Agora vamos nos preparar para o grande sábado 💪 Obrigado a todos os funcionários que cuidaram de mim no Instituto Ortopédico de Kansas City. Especialmente os três cirurgiões que realizaram a operação. ❤️ Dr. Kenneth P. Unruh, Dr. Mark J Winston e Dr. Kirk McCullough — escreveu o jogador do Brentford.

A publicação recebeu mensagens de apoio de companheiros de seleção. Jude Bellingham, Ezri Konsa, Marcus Rashford e Anthony Gordon foram alguns dos jogadores que deixaram comentários e emojis de coração na postagem do volante. Posteriormente, o atleta chegou a agradecer os médicos responsáveis pelo atendimento durante o jogo da Inglaterra na Copa.

➡️Campeão mundial detona Seleção Brasileira: 'Vontade de vomitar'

Apesar de permanecer com a Inglaterra durante a competição, Henderson não poderá mais atuar na Copa do Mundo. O meio-campista havia participado de apenas seis minutos no torneio, entrando nos minutos finais da vitória por 2 a 0 sobre o Panamá, pela última rodada da fase de grupos.

continua após a publicidade

Próximo compromisso da Inglaterra na Copa do Mundo

Agora, a Inglaterra se prepara para enfrentar a Noruega pelas quartas de final da Copa do Mundo. O duelo está marcado para sábado (11), às 18h (de Brasília), no Estádio de Miami. O vencedor deste confronto enfrentará o classificado entre Argentina e Suíça, que também será disputado no sábado (11), no entanto, será às 22h (de Brasília).

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade