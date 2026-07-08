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Justin Bieber vai cantar na final da Copa do Mundo; confira

Cantor se junta a Madonna, Shakira e BTS

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 16:22
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Justin Bieber se apresentará na final da Copa do Mundo
Justin Bieber se apresentará na final da Copa do Mundo (Foto: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A Fifa anunciou, nesta terça-feira, que Justin Bieber será uma das atrações principais do show do intervalo da final da Copa do Mundo de 2026. O cantor canadense se junta a Madonna, Shakira e ao grupo sul-coreano BTS na primeira apresentação musical realizada durante o intervalo de uma decisão do Mundial.

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    A final será disputada no dia 19 de julho, no New York New Jersey Stadium, nos Estados Unidos. Além dos quatro artistas principais, o espetáculo contará com apresentações de Burna Boy, do maestro Gustavo Dudamel e do PS22 Chorus, com participação do Coldplay. A curadoria artística do evento é assinada por Chris Martin, vocalista da banda britânica.

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    Justin Bieber será uma das atrações do intervalo da Copa do Mundo
    Justin Bieber será uma das atrações do intervalo da Copa do Mundo (Foto: Reprodução/FIFA)

    Segundo a entidade, o show terá duração de 11 minutos e será realizado sem alterar o tempo regulamentar do intervalo da partida.

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    Show terá caráter beneficente

    Além do entretenimento, a apresentação terá um viés social. O evento servirá para promover o FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa que pretende arrecadar US$ 100 milhões para ampliar o acesso à educação e ao futebol para crianças em situação de vulnerabilidade ao redor do mundo.

    De acordo com a FIFA, mais de US$ 50 milhões já foram arrecadados. A entidade também informou que US$ 1 de cada ingresso vendido para os jogos da Copa do Mundo de 2026 será destinado ao fundo.

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    Em nota divulgada pela FIFA, Justin Bieber destacou a importância da iniciativa.

    — A Copa do Mundo da FIFA reúne o mundo como nada mais consegue fazer. Sou grato por fazer parte deste show do intervalo e ainda mais feliz por saber que ele já está ajudando a ampliar o acesso à educação para crianças em todo o mundo — afirmou.

    O presidente da FIFA, Gianni Infantino, também comentou o anúncio.

    — Quando pensamos no que o mundo mais precisa, nada é mais importante do que a educação. Temos orgulho de contar com Justin Bieber ao lado de Madonna, Shakira e BTS como artistas principais do show do intervalo da final da Copa do Mundo de 2026 em apoio ao FIFA Global Citizen Education Fund — disse.

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    Personagens infantis também participarão

    A FIFA confirmou ainda a presença dos personagens de Vila Sésamo (Sesame Street) e dos Muppets, que integrarão a apresentação como forma de reforçar a mensagem sobre educação infantil e inclusão.

    O espetáculo é produzido pela Global Citizen, em parceria com a Live Nation e a Done + Dusted, e marcará um momento inédito na história da Copa do Mundo. Inspirado no tradicional show do intervalo do Super Bowl, o evento busca unir futebol, música e impacto social diante de uma audiência global estimada em bilhões de espectadores.

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