Jogador da França pede punição por racismo contra Mbappé na Copa Defensor e atacante se posicionaram nas redes sociais

Os ataques racistas sofridos por Kylian Mbappé durante a Copa do Mundo seguem repercutindo entre os jogadores da França. Nesta terça-feira, o zagueiro Dayot Upamecano saiu em defesa do capitão da equipe, afirmou que o elenco está unido em torno do atacante e cobrou punição para a senadora paraguaia Celeste Amarilla, autora das declarações.

Em entrevista coletiva, dois dias antes do duelo entre França e Marrocos pelas quartas de final do Mundial, o defensor garantiu que Mbappé permanece focado na disputa da competição, apesar da repercussão do caso.

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– Mbappé continua totalmente concentrado no jogo, embora esse tipo de comentário seja inadmissível. Estamos todos com ele - destacou Upamecano.

Defensor da França se posiciona por caso de racismo contra Mbappé na Copa (Foto: Franck Fife/AFP)

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Segundo Upamecano, o episódio acabou fortalecendo ainda mais a união do grupo da França em torno de Mbappé, principalmente durante esse ciclo decisivo da Copa do Mundo.

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Outro jogador que comentou o assunto foi o atacante Jean-Philippe Mateta. Após a classificação da França sobre o Paraguai nas oitavas de final da Copa, ele destacou que o elenco se mobilizou para proteger o camisa 10 diante da repercussão do caso.

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Caso já é investigado na pela Federação Francesa de Futebol

As declarações da senadora Celeste Amarilla ultrapassaram o ambiente esportivo e ganharam repercussão internacional. O episódio levou o Ministério Público de Paris a abrir uma investigação por injúria racista, após denúncia apresentada pela Federação Francesa de Futebol (FFF).

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A entidade classificou as falas como inaceitáveis e pediu providências às autoridades francesas. Mbappé também se manifestou publicamente e afirmou que não permitirá que pessoas "propaguem ódio e racismo pelo mundo".

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Além da Federação Francesa, o episódio, que ocorreu durante a Copa, foi condenado pela comissão técnica da França, por autoridades francesas, pelo governo do Paraguai e pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino.

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Movimentação de Amarilla e Mbappé nas redes sociais

A primeira situação aconteceu após a eliminação do Paraguai para a França durante a Copa do Mundo. Celeste Amarilla se manifestou atacando diretamente Mbappé:

- Esse bruto nem aprendeu a escrever. Em vez de leite materno, mamou em cocos, e os seres mais instruídos que ouviu foram chimpanzés. Você deveria ter mostrado o dedo do meio para ele, Orlando Gill. Eu faço isso no Senado e nada acontece. Um camaronês colonizado, fingindo ser francês, ressentido, novo-rico, arrogante e feio - publicou a senadora paraguaia.

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Posteriormente, o atacante da França, Mbappé, respondeu a política sul-americana em uma publicação via redes sociais, evidenciando a falta de respeito e expondo a situação:

- Madame Celeste Amarilla, Você é uma mulher desprezível e indigna de sua função. Você não representa o Paraguai, esse país que transpirou paixão e honra ao longo de toda a competição. Por sua inconsciência e seu racismo descomplexado, o mundo inteiro já esqueceu o percurso e o esforço histórico que seus jogadores realizaram durante esta copa do mundo, dando lugar a uma senhora incompetente que oferece a pior imagem possível de seu país. Eu nunca deixarei que pessoas como ela tenham a liberdade de propagar seu ódio e seu racismo pelo mundo - afirmou o atacante.

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