Brasil x Egito: Rayan e Léo Pereira são testados por Ancelotti

MORRISTOWN, NJ (EUA) - A Seleção Brasileira realizou nesta quinta-feira (4) mais uma atividade no centro de treinamento do New York Red Bulls, em Morristown, dando sequência à preparação para o amistoso diante do Egito, no próximo sábado (6), em Cleveland. A imprensa teve acesso apenas aos 15 minutos iniciais do trabalho comandado pelo técnico Carlo Ancelotti, período em que foi possível acompanhar o aquecimento dos jogadores e uma atividade técnica e tática organizada pelo treinador italiano.

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Mais uma vez, Ancelotti utilizou a divisão do elenco em duas equipes, separadas por coletes amarelos. E, assim como aconteceu na atividade da última quarta-feira, o comandante promoveu mudanças na formação observada pelos jornalistas, mantendo em aberto a definição do time titular para o último compromisso antes da estreia na Copa do Mundo.

A equipe identificada com coletes amarelos foi formada por Alisson; Wesley, Léo Pereira, Marquinhos e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Raphinha; Vini Jr, Igor Thiago e Rayan. A escalação apresentou alterações em relação aos trabalhos anteriores e reforçou a ideia de que o treinador ainda avalia as melhores opções para a partida diante dos egípcios. Lucas Paquetá, que treinou na quarta-feira (3) entre os titulares, ficou entre os reservas.

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O amistoso será a última oportunidade para Ancelotti ajustar detalhes e observar alternativas antes do início da campanha brasileira no Mundial. Por isso, a tendência é que a atividade desta sexta-feira (5), a última antes da viagem para Cleveland, seja decisiva para a montagem da equipe principal.

Antes do treinamento, o técnico concederá entrevista coletiva e poderá dar pistas sobre a formação que pretende utilizar no amistoso. A expectativa é grande em torno das escolhas do treinador, principalmente após as mudanças realizadas ao longo da semana nos trabalhos em Nova Jersey.

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Após a atividade de sexta, a delegação embarcará no fim da tarde para Cleveland, palco do confronto contra o Egito. O duelo servirá como o último teste da Seleção antes da estreia na Copa do Mundo. O primeiro compromisso oficial da equipe será no dia 13 de junho, quando enfrentará o Marrocos, em Nova Jersey.

Neymar segue tratamento na academia e na fisioterapia

Enquanto o grupo trabalha em campo, Neymar segue um cronograma específico de recuperação. Nesta quinta-feira, o atacante participou das duas atividades nos Estados Unidos, mas permaneceu realizando trabalhos internos. Assim como na terça como na quarta-feira, o camisa 10 ficou na academia e no setor de fisioterapia do centro de treinamento.

A expectativa da comissão técnica é que Neymar volte a aparecer no gramado na próxima segunda-feira, quando deverá iniciar uma nova etapa do processo de recuperação física. Como antecipado pelo Lance! e posteriormente confirmado pela CBF, o atacante não viajará com a delegação para Cleveland. O jogador permanecerá em Nova Jersey para intensificar o tratamento e seguir o planejamento estabelecido pelo departamento médico da Seleção.

A estratégia visa deixar Neymar em melhores condições para retornar aos treinamentos com o restante do elenco na próxima semana, já na reta final da preparação para a estreia brasileira na Copa do Mundo. Com isso, a principal atração da equipe seguirá fora dos gramados por mais alguns dias, enquanto Ancelotti define os últimos ajustes para o amistoso contra o Egito.

Ancelotti promove testes na Seleção: Rayan e Léo Pereira devem ganhar chance (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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