Léo Pereira e Karoline assumem namoro e se beijam após Brasil x Haiti; veja
Casal já tinha sido flagrado junto nas últimas semanas
A influenciadora Karoline Lima e o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo e da Seleção Brasileira, enfim assumiram o romance publicamente. Os dois se beijaram após a vitória do Brasil contra o Haiti, na última sexta-feira, pela Copa do Mundo.
Após o término no início do ano, Karoline e Léo Pereira já haviam sido flagrados juntos nas últimas semanas no Rio de Janeiro. Os dois, no entanto, não haviam anunciado a retomada do relacionamento publicamente, até a noite da última sexta.
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Horas antes da bola rolar para Brasil x Haiti, Karoline fez questão de usar a camisa da Seleção Brasileira com o número 15, usado por Léo Pereira. Além de acompanhar o jogador durante a Copa, a influenciadora realiza a cobertura do torneio pela "Rede Ronaldo".
O vídeo do beijo entre os dois foi filmado pela CazéTV. Veja abaixo:
O amor está no ar! ❤️ Karoline Lima e Léo Pereira confirmaram a reconciliação com um beijinho discreto após a vitória do Brasil sobre o Haiti, nesta sexta-feira (19). Quem shippa?— Hugo Gloss (@HugoGloss) June 20, 2026
📹: @CazeTVOficial pic.twitter.com/ASUK0XygVW
Como foi a vitória do Brasil sobre o Haiti?
Aos 21 minutos, Bruno Guimarães fez ótima assistência para Raphinha, que, sozinho, na saída do goleiro, tocou para fora. Dois minutos depois, o Brasil, enfim, abriu o placar. Matheus Cunha roubou a bola e tocou para Bruno Guimarães, que lançou Vini Jr. A estrela do Real Madrid driblou um marcador e chutou. O camisa 9 aproveitou o rebote para estufar as redes do Haiti.
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A equipe de Carlo Ancelotti ampliou em nova jogada de Vini Jr, aos 35, após bola roubada por Paquetá. Matheus Cunha recebeu a bola na área e soltou um belo chute de esquerda, no ângulo, sem chances para Johny Placide, goleiro do Haiti. Lesionado, Raphinha saiu aos 40, para entrada de Rayan.
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Depois de participar dos dois primeiros gols, faltava Vini Jr. deixar o dele. Aos 47, após lançamento primoroso de Paquetá, o camisa 7 ampliou para o Brasil.
A Seleção Brasileira tirou o pé do acelerador na volta do intervalo. Tanto que a primeira boa chance do segundo tempo foi do Haiti, aos 17. Após escanteio, Adé subiu mais que Marquinhos, Alisson fez ótima defesa, e Danilo tirou em cima da linha. Cinco minutos depois, Martinelli, que acabara de substituir Paquetá, acertou o travessão, mas o árbitro marcou impedimento.
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Rayan, aos 30, deu ótimo passe para Douglas Santos chutar, livre, na saída do goleiro, para fora. Dois minutos depois, o ex-atacante do Vasco, que atua no Bournemouth, rolou para Endrick, que substituíra Cunha, ampliar, mas o gol foi anulado por impedimento. Nos minutos finais, Alisson apareceu novamente bem com duas defesas.