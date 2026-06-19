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Karoline Lima faz homenagem a Léo Pereira em Brasil x Haiti: 'Assumiu'

Influenciadora publicou imagens que chamaram atenção dos internautas

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 20:12
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Léo Pereira e Karoline Lima
Léo Pereira e Karoline Lima. (Foto: Reprodução / Instagram)

Ás vésperas de Brasil e Haiti, nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, Karoline Lima, namorada de Léo Pereira, fez uma homenagem ao jogador do Flamengo.

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    Separados oficialmente desde janeiro deste ano, o casal foi visto algumas vezes juntos no show do Bad Bunny em fevereiro, além de recentemente serem flagrados na Rocinha, no Rio de Janeiro, durante uma gravação de piblicidade. No entanto, sem qualquer confirmação nas redes sociais que estariam juntos.

    Já nesta sexta-feira (19) de tarde, a influenciadora publicou fotos arrumada para a segunda rodada do Brasil contra o Haiti. Nas imagens, Karoline aparece com a camisa que o jogador usou no amistoso contra o Panamá, além de mostrar o número que ele usa, a camisa 15.

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    Veja:

    Karoline Lima usando a camisa do Brasil com número de Léo Pereira. (Foto: Reprodução)

    Nas redes sociais, torcedores do Flamengo que gostam do casal comemoraram dizendo que oficialmente se assumiram.

    Veja a repercussão:

    Além da publicação com a camisa do jogador, internautas notaram que a influenciadora apareceu em um frame de pré-jogo de Léo Pereira publicado no Instagram.

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    Karoline Lima em aparição no vídeo de Léo Pereira antes de Brasil e Haiti. (Foto: Reprodução)

    A Seleção entra em campo na terceira colocação e pressionada a vencer bem para apagar a má impressão deixada na estreia. Mas uma vitória com boa margem de gols pode deixar o Brasil na liderança e a apenas um empate com a Escócia na rodada final para garantir a classificação matemática aos playoffs.

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    ➡️Do Jogo da Paz à Copa: Brasil reencontra Haiti em duelo marcado por história além do futebol

    A arbitragem de Brasil x Haiti será da Espanha. Árbitro: Alejandro Hernández será o árbitro principal, e será auxiliado Jose Enrique Naranjo e Diego Sánchez.

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