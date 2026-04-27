Neto não perdoa jogador após Corinthians x Vasco: 'Dizem que é'

O Corinthians venceu o Vasco por 1 a 0, no último domingo (26), na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a partida, o volante André, do Timão, foi expulso por uma entrada dura em Thiago Mendes. O cenário incomodou o ex-jogador Neto.

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A expulsão do jogador aconteceu ainda no primeiro tempo. O cronômetro marcava 45 minutos quando o camisa 49 deu um carrinho por trás em Thiago Mendes. O ato gerou advertência de um cartão vermelho direto.

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Durante o programa "Donos da Bola", da Band, o ex-jogador Neto detonou o lance de André na partida. Para o apresentador, o volante precisa receber uma punição dentro do Corinthians.

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— Dizem que ele é bonzinho. É nada. O que o André fez ontem é digno de ele ser punido com o banco de reservas. Porque ele está achando que é titular absoluto da posição, mas não é. Ele quase quebrou a perna do Thiago Mendes, é que não ficou preso, senão quebrava — disse o apresentador.

André em treino do Corinthians durante a temporada de 2026 (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

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Como foi Corinthians x Vasco pelo Brasileirão

A vantagem de um gol no placar ficou curta diante do que o Corinthians produziu contra o Vasco. Léo Jardim fez três defesaças em cabeçadas de bola parada e só não parou o belo gol construído pelo Timão. Vitinho acionou Garro, que passou de letra para Matheus Bidu. O lateral dominou e girou como um centroavante antes de bater e balançar as redes aos 37 minutos. Do lado do Vasco, apenas Brenner assustou Kauê com um chute forte de fora da área, que ficou nas mãos do goleiro corintiano.

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Na volta do intervalo, o Vasco voltou mais aceso ao ataque e pressionou finalmente o Corinthians com chances seguidas. Kauê fez boas intervenções e evitou o gol de empate. O cruz-maltino não conseguiu manter o ritmo alto e viu o rival se acomodar no jogo, controlando a velocidade da partida, por mais que também não assustasse com finalizações. Os homens de frente do Vasco não tiveram chances claras para finalizar e tentar mudar o panorama do jogo, que terminou com vitória corintiana. Apesar do placar mínimo, o suficiente para dar a Fernando Diniz sua primeira vitória no Brasileirão à frente do Timão.