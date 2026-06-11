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Carrillo, do Corinthians, evita camisa verde na abertura da Copa: 'Tava f*'

Meia do Timão esteve no estádio Azteca para acompanhar a vitória do México

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
11/06/2026 20:04
Atualizado há 2 minutos
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Carrillo usou branco nas arquibancadas (Foto: Reprodução/Instagram)
Carrillo usou branco nas arquibancadas (Foto: Reprodução/Instagram)

O meio-campista André Carrillo, do Corinthians, marcou presença no estádio Azteca para acompanhar a vitória do México por 2 a 0 diante da África do Sul, na abertura da Copa do Mundo.

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    Durante a presença no local, o jogador brincou ao dizer que estava usando uma camisa branca e não verde do México, por conta da rivalidade entre Corinthians e Palmeiras.

    — Os corintianos iriam me matar se eu usasse a camisa verde. Eu tava f*** — disse Carrillo.

    Os gols da vitória mexicana foram marcados por Quiñones e Raúl Jiménez, para delírio dos torcedores mexicanos. O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio teve participação importante na partida, ao expulsar três jogadores, sendo dois da África do Sul e um do México.

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    México comemora vitória por 2 a 0 sobre a África do Sul na abertura da Copa do Mundo (Foto: Yuri Cortez / AFP)
    México comemora vitória por 2 a 0 sobre a África do Sul na abertura da Copa do Mundo (Foto: Yuri Cortez / AFP)

    Corinthians de férias durante a Copa do Mundo

    O elenco do Corinthians entrou em férias após a vitória por 3 a 1 diante do Grêmio, neste sábado (1), pelo Campeonato Brasileiro. O calendário do futebol mundial terá pausa para a disputa da Copa do Mundo.

    Os jogadores do Corinthians permanecerão em recesso até o dia 23 de junho. Na sequência, a reapresentação do elenco está marcada para o Centro de Treinamento Dr. Joaquim Grava. Inicialmente, o clube não planeja intertemporada fora de São Paulo.

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    A equipe comandada por Fernando Diniz deve realizar amistosos no período de preparação. O primeiro está previsto para 12 de julho, durante a Copa do Mundo, no Estádio Olímpico Regional, no interior do Paraná, contra o Cascavel. O anúncio foi feito pelo clube paranaense nesta sexta-feira (15), por meio das redes sociais.

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