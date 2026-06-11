O que significa estampa na camisa do México usada na estreia da Copa do Mundo? Seleção mexicana venceu a África do Sul usando camisa com estampa 'diferente'

A seleção do México, uma das anfitriãs da Copa do Mundo de 2026, estreou na competição com um grande resultado diante da África do Sul. Com gols marcados por Quiñones e Raúl Jimenez, os donos da casa venceram por 2 a 0 no Estádio Azteca. Um detalhe chamou atenção dos telespectadores: a camisa mexicana apresenta uma estampa diferente, com vários detalhes sublimados.

continua após a publicidade

Lançada no início de maio, a peça foi utilizada durante a preparação da seleção mexicana para a Copa e será a camisa que o México deve utilizar nos três primeiros jogos da fase inicial. Mesmo pouco tempo após o lançamento, o uniforme é sucesso absoluto de vendas, com mais de um milhão de unidades vendidas pelo mundo, e é tão desejada quanto a camisa de gigantes como Argentina, Espanha e Brasil, segundo o jornal espanhol Marca.

O uniforme é verde e traz estampas com linhas mais escuras, que juntas formam gráficos inspirados na cultura mexicana. A peça referencia o uniforme utilizado durante a Copa do Mundo de 1998, que usava elementos da Pedra do Sol, um monolito de basalto que foi esculpido pelos astecas durante a era pré-hispânica e foi usada como calendário nos anos do auge da cultura asteca na região.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Pedra do Sol asteca. (Imagem: Wikipedia)

A ideia do uniforme de 1998 era resgatar uma tradição do país que fosse além das já conhecidas, como os mariachis, sombreiros e as tequilas. Esse também é o objetivo da camisa usada em 2026, e dessa vez os mexicanos buscam fazer uma campanha melhor do que a da edição da primeira camisa, quando foi eliminado nas oitavas de final da competição para a Alemanha.

Camisa do México na Copa do Mundo de 1998 usada por Luis Hernández. (Imagem: Reprodução/Instagram)



➡️Bernardo Silva define futuro e encaminha acordo com gigante espanhol

Diferentemente de 1998, os uniformes de 2026 da seleção mexicana trazem a estampa da Pedra do Sol somente na primeira camisa, já que a segunda e a terceira peça trazem estampas diferentes. Em 98, a segunda camisa, na cor branca, e a terceira, verde mas com a estampa em linhas vermelhas, também faziam referência ao monumento da cultura asteca.

continua após a publicidade

👥 Indique amigos para apostar na BR4Bet e ganhe até R$30 em saldo

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.