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Globo comete gafe e anuncia jogo da Copa transmitido por outra emissora

Jogo é um dos exclusivos da Cazé TV

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
11/06/2026 16:35
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abertura da Copa do Mundo de 2026 no México
Abertura da Copa do Mundo de 2026 no México (Foto: X da Fifa / Reprodução)

Durante o "Jornal Hoje", da TV Globo, os apresentadores anunciaram a transmissão da partida entre Coreia do Sul e República Tcheca, pela Copa do Mundo, que acontece nesta quinta-feira (11), às 23h (de Brasília). No entanto, o jogo é um dos 49 exclusivos da Cazé TV.

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    Entre os confrontos confirmados para a TV aberta estão a cerimônia de abertura, a estreia da Seleção Brasileira diante do Marrocos e partidas envolvendo potências como Argentina, França, Inglaterra e Alemanha.

    A caminhada do Brasil rumo ao sonhado hexacampeonato começará no dia 13 de junho, às 19h, contra o Marrocos. Na segunda rodada da fase de grupos, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrentará o Haiti, no dia 19 de junho, às 21h30.

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    Everaldo Marques é escalado para narrar os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo
    Everaldo Marques é escalado para narrar os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo (Foto: Divulgação/Globo)

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    Jogos confirmados na Globo

    11 de junho (quinta-feira)

    • México x África do Sul – 16h
    • Cerimônia de abertura da Copa do Mundo

    12 de junho (sexta-feira)

    • Estados Unidos x Paraguai – 22h

    13 de junho (sábado)

    • Brasil x Marrocos – 19h
    • Austrália x Turquia – 1h

    14 de junho (domingo)

      1.
    1. Holanda x Japão - 17h
      2. 2.
    2. Costa do Marfim - 20h
      3. 3.
    3. Suécia x Tunísia - 23h

    15 de junho (segunda-feira)

    • Bélgica x Egito - 16h
    • Arábia Saudita x Uruguai - 19h

    16 de junho (terça-feira)

    • França x Senegal - 16h
    • Áustria x Jordânia - 1h

    17 de junho (quarta-feira)

      1.
    1. Inglaterra x Croácia - 17h
      2. 2.
    2. Uzbequistão x Colômbia - 23h

    18 de junho (quinta-feira)

    • Suíça x Bósnia - 16h
    • México x Coreia do Sul - 22h

    19 de junho (sexta-feira)

    • Brasil x Haiti - 21h30
    • Turquia x Paraguai - 0h

    20 de junho (sábado)

    • Alemanha x Costa do Marfim - 17h
    • Tunísia x Japão - 23h

    21 de junho (domingo)

    • Uruguai x Cabo Verde - 19h
    • Nova Zelândia x Egito - 22h

    22 de junho (segunda-feira)

    • Argentina x Áustria – 14h
    • Noruega x Senegal - 21h
    • Jordânia x Argélia - 0h

    23 de junho (terça-feira)

      1.
    1. Inglaterra x Gana - 17h
      2. 2.
    2. Colômbia x Congo - 23h

    As transmissões dos jogos da terceira rodada da fase de grupos ainda não foram definidas pela emissora.

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    Além dos jogos, a Globo aposta em uma cobertura multiplataforma da Copa do Mundo de 2026, com transmissões em TV aberta, Sportv, Globoplay e conteúdos exclusivos nas plataformas digitais. Todos os 55 jogos exibidos pelo grupo terão transmissão em 4K.

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