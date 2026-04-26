Corinthians bate o Vasco, e Diniz vence a primeira no Brasileirão; dê suas notas

Na reedição da última final de Copa do Brasil, o Corinthians levou a melhor sobre o Vasco mais uma vez. Jogando na Neo Química Arena neste sábado (26), o Timão venceu por 1 a 0 com gol de Matheus Bidu e sustentou o placar mesmo com um jogador a menos desde o final do primeiro tempo. A partida marcou também a primeira vitória de Fernando Diniz sob o comando da equipe, que sai da zona do rebaixamento e torce para outros resultados para seguir fora do Z4.

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O Corinthians chega a 15 pontos e ocupa a 14ª colocação momentaneamente. O Vasco segue como 10º colocado com 16 pontos. Na terça-feira, as duas equipes entram em campo pelas competições continentais. O Corinthians visita o Peñarol no Uruguai em jogo às 21h, enquanto o Vasco joga mais cedo, às 19h, contra o Olímpia-PAR, em São Januário.

Como foi Corinthians x Vasco pelo Brasileirão

Primeiro tempo

A vantagem de um gol no placar ficou curta diante do que o Corinthians produziu contra o Vasco. Léo Jardim fez três defesaças em cabeçadas de bola parada e só não parou o belo gol construído pelo Timão. Vitinho acionou Garro, que passou de letra para Matheus Bidu. O lateral dominou e girou como um centroavante antes de bater e balançar as redes aos 37 minutos. Do lado do Vasco, apenas Brenner assustou Kauê com um chute forte de fora da área, que ficou nas mãos do goleiro corintiano.

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Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Vasco voltou mais aceso ao ataque e finalmente pressionou o Corinthians com chances seguidas. Kauê fez boas intervenções e evitou o gol de empate. O cruz-maltino não conseguiu manter o ritmo alto e viu o rival se acomodar no jogo, controlando a velocidade da partida, por mais que também não assustasse com finalizações. Os homens de frente do Vasco não tiveram chances claras para finalizar e tentar mudar o panorama do jogo. que terminou com vitória corintiana. Apesar do placar mínimo, o suficiente para dar a Fernando Diniz sua primeira vitória no Brasileirão à frente do Timão.

Corinthians e Vasco pela 13ª rodada do Brasileirão. (Foto: Vilmar Bannach/Ekobanpress/Folhapress).

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O gol do Corinthians envolveu jogadores que vivem diferentes fases dentro do time. Bidu, autor do gol, é titular absoluto e recebeu a assistência de letra de Garro, que voltou a viver grande fase com o técnico Fernando Diniz. E a jogada do gol corintiano que garantiu os três pontos começa pelo lado esquerdo do campo, com Vitinho, que é reserva e teve na partida de hoje a chance de entrar no onze inicial, vencendo as disputas com Lingard e Kaio César. Diniz vence a primeira no Brasileiro usando não só o que tem de melhor no time, mas como usar peças suplentes para manter a ideia de jogo.

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Deu aula 🏅

Apesar do gol de Matheus Bidu, Rodrigo Garro merece destaque no jogo deste sábado. A jogada do gol só acontece pelo lindo toque de letra do camisa 8, que mostra em lances como esse que é um meia que faz a diferença na equipe e, agora sob o comando de Fernando Diniz, voltou a ser titular e ter destaque no Corinthians. Quando foi substituído, recebeu os aplausos da arquibancada.

Ficou abaixo 📉

O técnico Renato Gaúcho não conseguiu impor sua ideia na partida e viu a equipe ficar presa na boa defesa montada por Fernando Diniz. Com as chances criadas pelo Corinthians no primeiro tempo, o técnico não soube explorar chances em contra-ataque as principais oportunidades do Vasco foram com chutes de fora da área ou cruzamentos, que não acharam cabeceadores e o goleiro Kauê levou a melhor em todos os embates.

Ei, juiz! 📣

A torcida do Corinthians até reclamou, mas o árbitro Davi de Oliveira Lacerda preciso no lance da expulsão do meia André, ainda na primeira etapa. Após um carrinho por trás em Thiago Mendes, o camisa 49 recebeu o cartão vermelho direto e o VAR concordou com a decisão. A equipe de arbitragem saiu sob vaias e protestos no intervalo e sofreu pressão ao longo do segundo tempo.

Não vou ver isso sozinho 😱

André foi mais uma vez expulso em um lance bobo. Após receber cartão vermelho direto por gesto obsceno em clássico contra o Palmeiras, o jovem volante deu uma entrada pesada em Thiago Mendes, meia do Vasco, e deixou o gramado na reta final do primeiro tempo. Apesar do ganho de qualidade que o setor ganha com o camisa 49, alas umas atitudes impulsivas deixaram a desejar nos dois duelos.

Notas do Corinthians; Avalie os jogadores!

Notas do Vasco; Avalie os jogadores!

✅ Ficha técnica

CORINTHIANS X VASCO

SÉRIE A - 13ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 26 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Douglas Pagung (ES)

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)

⚽ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Kauê, Raniele, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); Allan, André, Breno Bidon (Matheus Pereira) e Rodrigo Garro Carrillo); Yuri Alberto e Vitinho (Jesse Lingard). (Técnico: Fernando Diniz).

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Nuno Moreira), Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros, Thiago Mendes e Tchê Tchê (Adson); Brenner, Andrés Gómez e David (Spinelli). (Técnico: Renato Gaúcho).

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