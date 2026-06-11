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CazéTV assina acordo e transmitirá a Premier League no Brasil

Anuncio oficial foi feito durante o primeiro jogo da Copa do Mundo

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 17:32
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CazéTV vai transmitir a Premier League (Foto: Divulgação)
CazéTV vai transmitir a Premier League (Foto: Divulgação)

Durante a partida entre México e África do Sul, na abertura da Copa do Mundo de 2026, a CazéTV anunciou que transmitirá os jogos da Premier League em sua grade de programação. A emissora chegou a um acordo com a ESPN, que segue sendo a detentora oficial da competição no Brasil.

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    • Com o objetivo de aumentar o alcance do futebol inglês no país, a CazéTV assinou um contrato de sublicenciamento da competição, tendo o direito de transmitir um jogo por rodada. O acordo visa também aproximar os torcedores de alguns dos principais jogadores brasileiros que atuam no cenário internacional.

    A ESPN permanece responsável pela cobertura completa do campeonato, sendo a principal parceira de transmissão da Premier League no Brasil. A cobertura integral e exclusiva de todas as 380 partidas da temporada continua garantida aos assinantes da emissora e do serviço de streaming Disney+.

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    Jogadores do Arsenal comemoram gol de Saka sobre o Fulham, pela Premier League
    Arsenal foi campeão da Premier League na última temporada (Foto: Ben Stansall/AFP)

    De volta! CazéTV contrata o narrador Marcelo Hazan para a Copa do Mundo

    CazéTV anunciou a contratação do narrador Marcelo Hazan para integrar a sua equipe de transmissão da Copa do Mundo de 2026. O comunicador se junta ao time de locutores composto por LuisinhoFernando NardiniRaony PachecoGonçalo Luiz Alezudo. Juntos, eles serão os responsáveis por comandar as transmissões dos 104 jogos do torneio.

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    Com trajetória consolidada na cobertura esportiva, Hazan atua como narrador do Paramount+ e já possui um histórico de colaborações com a emissora de Casimiro Miguel. O jornalista esteve presente em coberturas recentes do canal, como a Eurocopa de 2024, as Olimpíadas de Paris 2024 e a Copa do Mundo da Kings League, realizada em 2025.

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    Hazan celebrou o acerto e destacou a magnitude do Mundial que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

    — Narrar uma Copa do Mundo é, disparado, o maior sonho profissional da minha vida, ainda mais em uma casa onde fui tão feliz e rodeado de referências. A nossa própria existência pode ser dividida por ciclos de Copas, e é um enorme privilégio participar de uma cobertura da competição que moldou a minha paixão pelo futebol. Será a Copa dos recordes, a maior edição em jogos e seleções de todos os tempos, e espero estar à altura da responsabilidade de poder contar algumas dessas histórias — declarou o narrador.

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