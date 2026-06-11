SBT, Globo e CazéTV: veja como foi a guerra do delay na abertura da Copa México venceu a África do Sul na abertura da Copa do Mundo

A partida de abertura da Copa do Mundo, entre México e África do Sul, nesta quinta-feira (11), não marcou apenas o início da competição. O confronto também deu o pontapé inicial em uma disputa paralela entre Globo, SBT e CazéTV: a corrida para oferecer ao público a transmissão com o menor atraso possível em relação ao acontecimento em campo.

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Durante a exibição do jogo, vencido pelos mexicanos por 2 a 0, usuários relataram diferenças de tempo entre as plataformas. Enquanto o grupo Globo transmitindo a cerimônia a partida na TV aberta, SporTV e na GETV mantiveram vantagem de cerca de 5 segundos na velocidade de entrega do sinal. O SBT, em parceria com a NSports, também transmitiu o jogo em tempo simultâneo que a concorrente de sinal aberto.

A CazéTV, que exibe seus jogos por meio do YouTube, Prime Video e Disney+, registrou um delay de até 20 segundos perceptível em comparação com as transmissões da TV aberta. Apesar disso, o projeto liderado por Casimiro Miguel conta com um importante diferencial nesta Copa: será o único veículo a transmitir os 104 jogos do torneio.

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Em entrevista exclusiva ao Lance!, Gustavo Coelho, Sports Business Lead da Amazon Prime Video, reconheceu que a redução da latência continua sendo uma prioridade para as plataformas digitais. Segundo ele, houve avanços significativos nos últimos meses, embora ainda exista espaço para melhorias.

— Sabemos que essa é uma questão que precisa evoluir constantemente. Hoje estamos em uma situação muito melhor do que há um ano, mas seguimos trabalhando para reduzir ainda mais o delay. Mesmo com essa diferença em relação à TV aberta, vemos que os usuários continuam consumindo os conteúdos no Prime Video e os resultados das transmissões esportivas têm sido bastante positivos — afirmou.

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O executivo lembrou ainda a experiência adquirida durante a Copa do Mundo de Clubes do ano passado, quando a plataforma também transmitiu jogos da CazéTV.

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— Naquele período havia um pequeno atraso em relação à televisão, mas a audiência foi muito forte, especialmente nos jogos de clubes brasileiros e europeus. A expectativa é repetir esse sucesso durante a Copa do Mundo — completou.

Do lado da Globo, a emissora aposta na tradição e na estrutura tecnológica para manter a liderança quando o assunto é rapidez na transmissão. Eduardo Gabbay, diretor de Canais Esportivos da empresa, destacou que a TV aberta ainda oferece a melhor experiência nesse aspecto.

— A TV Globo continua sendo referência quando falamos de delay. Ao mesmo tempo, estamos realizando um trabalho intenso para diminuir essa diferença também no Globoplay e junto aos nossos parceiros de distribuição. Esse é um tema prioritário para nós — explicou.

Segundo o executivo, parte dos desafios está relacionada a fatores externos, como a qualidade da conexão utilizada pelos espectadores.

CazéTV e Globo dividem os direitos de transmissão da Copa do Mundo. (Foto: Reprodução)

— Existem limitações próprias do ambiente digital que nem sempre dependem apenas da emissora, mas estamos investindo para garantir uma experiência cada vez melhor aos usuários. A expectativa é apresentar uma evolução importante durante esta Copa — concluiu.

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