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Tricampeão do mundo com a Seleção Brasileira, Brito também brilhou por Vasco e Botafogo

Zagueiro formou dupla com Piazza na Amarelinha

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 22:10
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Tricampeão em 1970, o ex-zagueiro Brito (Reprodução)
Tricampeão em 1970, o ex-zagueiro Brito (Foto: Reprodução)

Hércules Brito Ruas, zagueiro histórico campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1970, faleceu nesta quinta-feira (11), aos 86 anos. O jogador, além de brilhar pelo Brasil, marcou sua história no Vasco e no Botafogo.

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    • Apesar te também ter vestido a camisa do Flamengo, do Cruzeiro, do Internacional, do Corinthians e do Athletico-PR, foi no Vasco e no Botafogo onde Brito fez história. Além, é claro, da Seleção Brasileira.

    Títulos de Brito

    Pelo Cruz-Maltino, entre 1957 e 1969, foram 10 títulos. Com destaque para a conquista do Torneio Internacional de Paris de 57, quando o Vasco superou o Real Madrid na final. Em 65, no Torneio Internacional do Quarto Centenário do Rio de Janeiro, Brito levantou a taça em cima do Botafogo, nessa competição que contou com o Atlético de Madrid e a seleção da Alemanha.

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    Com a camisa do Botafogo, foram três anos, 1971 a 1974, e quatro títulos. Em 71, Brito jogou ao lado de Carlos Alberto Torres e Jairzinho para conquistar a Taça Chagas Freitas, o Troféu Embaixador Negrão de Lima e a Taça Trinta e Um de Março, contra Olaria, Flamengo e Vasco, respectivamente.

    Pela Seleção Brasileira, o zagueiro foi titular da conquista da Copa do Mundo de 1970 ao lado de Piazza. Dois anos depois, em 72, na Taça Independência, conhecida como "Mini Copa", o jogador estava no time que bateu Portugal do craque Eusébio, no Maracanã, por 1 a 0.

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    O comunicado sobre a morte do ex-defensor da Seleção Brasileira na conquista do Tricampeonato Mundial foi feito por meio de uma publicação da família no Instagram.

    O ex-jogador precisou ficar internado por mais de uma semana e enfrentava um quadro de pneumonia. Ao longo da semana, a família foi atualizando as informações das condições de saúde do jogador, que estava em estado grave e lidava com uma bactéria 'muito resistente'.

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    Carlos Alberto Torres (e) e Brito na final da Copa de 1970 com a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)
    Carlos Alberto Torres (e) e Brito na final da Copa de 1970 com a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

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