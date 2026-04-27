Thiago Mendes dispara contra jogador após Corinthians x Vasco: 'Desleal'

Corinthians e Vasco se enfrentaram no último domingo (26), na Neo Química Arena, pela 13ª do Campeonato Brasileiro. Com gol de Matheus Bidu, o Alvinegro superou o Cruzmaltino com 1 jogador a menos, André, expulso no fim da primeira etapa após entrada dura em Thiago Mendes.

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A expulsão do volante do Corinthians ocorreu aos 44 minutos do primeiro tempo, André disputou bola com Thiago Mendes na intermediária do campo do Vasco e, após a tentativa de recuperar a bola, acertou uma tesoura no jogador vascaíno. O árbitro, Davi de Oliveira Lacerda (ES) deu cartão vermelho direto para o camisa 49.

Nas redes sociais, o meio-campista do Vasco publicou uma imagem se referindo ao lance da expulsão, afirmando que a entrada teria sido desleal e maldosa.

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Veja:

Jogador do Vasco, Thiago Mendes, publica foto em sua rede social após entrada dura. (Foto: Reprodução/Instagram)

Por consequência do incômodo, a comissão técnica optou em substituir o volante já no intervalo da partida, tendo sua presença na escalação no duelo contra o Olimpia-PAR, que ocorrerá em São Januário pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana incerta.

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Como foi Corinthians x Vasco pelo Brasileirão

Texto de: Vinicius Barbosa.

Primeiro tempo

A vantagem de um gol no placar ficou curta diante do que o Corinthians produziu contra o Vasco. Léo Jardim fez três defesaças em cabeçadas de bola parada e só não parou o belo gol construído pelo Timão. Vitinho acionou Garro, que passou de letra para Matheus Bidu. O lateral dominou e girou como um centroavante antes de bater e balançar as redes aos 37 minutos. Do lado do Vasco, apenas Brenner assustou Kauê com um chute forte de fora da área, que ficou nas mãos do goleiro corintiano.

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Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Vasco voltou mais aceso ao ataque e finalmente pressionou o Corinthians com chances seguidas. Kauê fez boas intervenções e evitou o gol de empate. O cruz-maltino não conseguiu manter o ritmo alto e viu o rival se acomodar no jogo, controlando a velocidade da partida, por mais que também não assustasse com finalizações. Os homens de frente do Vasco não tiveram chances claras para finalizar e tentar mudar o panorama do jogo. que terminou com vitória corintiana. Apesar do placar mínimo, o suficiente para dar a Fernando Diniz sua primeira vitória no Brasileirão à frente do Timão.

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