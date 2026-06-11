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Wilton Pereira chama atenção em México x África do Sul: 'De jeito nenhum'

Árbitro brasileiro apitou México e África do Sul e expulsou três jogadores

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 18:10
Atualizado há 2 minutos
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Wilton Pereira Sampaio expulsou três jogadores no jogo da Copa do Mundo entre México e África do Sul
Wilton Pereira Sampaio expulsou três jogadores no jogo da Copa do Mundo entre México e África do Sul (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

A partida de abertura da Copa do Mundo entre México e África do Sul teve, além da vitória da equipe mandante, o protagonismo do árbitro goiano Wilton Pereira Sampaio. O juiz foi o primeiro nascido no Brasil a apitar o jogo de estreia de um Mundial e a sua atuação gerou debate nas redes sociais.

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    Os principais lances envolvendo o profissional foram as expulsões do meio-campista Siphephelo Sithole aos quatro minutos da segunda etapa e de Themba Zwane aos 39 minutos do mesmo tempo. O primeiro levou cartão vermelho direto por impedir uma chance clara e manifesta de gol do México e o segundo por agressão.

    Já nos acréscimos da partida, Wilton expulsou César Montes, do México, após uma falta do jogador sobre Khuliso Mudau.

    Confira alguns comentários de internautas:

    Wilton Pereira Sampaio durante a partida entre Méxicoe África do Sul na Copa do Mundo
    Wilton Pereira expulsou três jogadores na partida entre México e África do Sul na Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

    Veja o 1º gol da Copa do Mundo pela câmera do árbitro Wilton Pereira

    O atacante colombiano naturalizado mexicano Julián Quinõnes, logo aos nove minutos do jogo contra a África do Sulna abertura da Copa do Mundo, marcou o primeiro gol da competição. O duelo é apitado pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio, no Estádio Azteca, na Cidade do México, nesta quinta-feira (11).

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    A jogada do primeiro gol do Mundial saiu de um erro de saída de bola da África do Sul. Sithole foi desarmado por Lira, que passou para Quinõnes. O camisa 16 do México domina na entrada da área, dribla um marcador e bate forte. A bola ainda passa por entre as pernas do goleiro Williams, para delírio da torcida mexicana. No vídeo abaixo, o gol visto pela câmera de Wilton.

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    Aos 29 anos, Quiñones, nascido em Magui, na Colômbia, atua pelo Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita. Antes da Copa, o atacante passou em branco em quatro amistosos pelo México: nos 5 a 1 sobre a Sérvia, no 1 a 0 diante da Austrália, além dos empates com Bélgica (1 a 1) e Portugal (0 a 0).

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