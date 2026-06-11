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No clima da Copa, festival infantil aposta no futebol para tirar crianças das telas

Evento mistura esporte e brincadeiras durante a maior competição do planeta

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
11/06/2026 21:12
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Copa do Mundo teve início nesta quinta-feira (11) (Foto: Yuri Cortez / AFP)
Copa do Mundo teve início nesta quinta-feira (11) (Foto: Yuri Cortez / AFP)

Em clima de Copa do Mundo, Kidzhouse Festival realiza sua estreia no Rio de Janeiro no dia 28 de junho, durante o Village. O evento terá programação voltada ao público infantil, com atrações musicais, atividades recreativas e espaços temáticos.

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    • Na data, começa a segunda fase da Copa do Mundo, que vai de 28 de junho a 3 de julho. A etapa é conhecida como "Round of 32" - ou 16 avos de final.

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    Um dos destaques é a área "Mais Bola, Menos Tela", que propõe atividades esportivas e brincadeiras para incentivar crianças a reduzirem o tempo de uso de telas. O espaço contará com a participação da Turma da Bola, formada pelos personagens Taffa, Orza, Cacá, Pedalada e Bugol. O grupo soma mais de 20 milhões de visualizações no YouTube.

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    A programação inclui apresentações como Lance de Escola, Chico Bento, Beatles para Crianças, Mundo Bita e Violúdico. Também estão previstos encontros com personagens como Smurfs, Bob Esponja, Galinha Pintadinha, Patrulha Canina e a Turma da Bola.

    O evento deve reunir cerca de sete mil pessoas e adota o modelo de ingresso com acesso a todas as atrações, exceto alimentação. A estrutura prevê sala de amamentação, área PCD, espaços de descanso, praça de alimentação, brinquedos infláveis e equipe de monitoria. Após a edição no Rio, o festival retorna a São Paulo entre os dias 24 e 26 de julho, no Arca São Paulo.

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    Kidzhouse Festival estreia no Rio de Janeiro no dia 28 de junho (Foto: Divulgação)
    Kidzhouse Festival estreia no Rio de Janeiro no dia 28 de junho (Foto: Divulgação)

    Copa do Mundo

    A fase de grupos da Copa do Mundo começa nesta quinta-feira, 11 de junho, e reúne 48 seleções divididas em 12 grupos. Ao longo da primeira fase, serão disputados 72 jogos, com confrontos espalhados por diferentes cidades-sede e transmissão em diversas plataformas.

    Brasil, que integra o Grupo C junto ao Haiti, Marrocos e Escócia, fará sua estreia no dia 13 de junho contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Veja a agenda completa dos jogos da Seleção Brasileira.

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