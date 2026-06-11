Wilton Pereira Sampaio anuncia expulsão em inglês e vira meme na Copa; veja Brasileiro apitou primeiro jogo da Copa do Mundo

O México venceu a África do Sul por 2 a 0, nesta quinta-feira (11), no Estádio Azteca, pela abertura da Copa do Mundo de 2026. Durante o confronto, o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio expulsou um jogador da seleção africana após revisão no VAR. Ao explicar a decisão no sistema de som, o brasileiro protagonizou uma cena que viralizou nas redes sociais.

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O momento aconteceu durante o segundo tempo da partida. Themba Zwane teria agredido um jogador do México. Em campo, Wilton Pereira Sampaio não conseguiu enxergar o lance, mas o VAR entrou em ação.

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Após a revisão, o brasileiro decidiu por expulsar o atleta da África do Sul. Ao anunciar a decisão, ele teve dificuldade para explicar a motivação da expulsão em inglês e acabou virando meme nas redes sociais. Veja abaixo:

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wilton pereira sampaio falando em inglês e os jogadores africanos sem entender nada



esse já é um dos melhores momentos da copa do mundo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/KoLkqBjJcb — out of context brasileirão (@oocbrsao) June 11, 2026

Caramba!!! É a lenda Wilton Pereira Sampaio!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/ApynUc48Cu — ANDRÉ ALFIERI (@Andre_Alfieri) June 11, 2026

E o inglês do nosso Wilton Pereira Sampaio, hein? — Sabrina Carpenter Santista (@DeusNaoESantos) June 11, 2026

Wilton Pereira Sampaio falando inglês a la Joel Santana — Pode chamar de Ed (@UmEdmar) June 11, 2026

o wilton pereira sampaio falando em ingles e o jogador da africa do sul nao entendendo nada kkkkkkkkkkkkkkkkk — ؘ (@anaafratini) June 11, 2026

Wilton Pereira Sampaio falando inglês já é dos melhores momentos da Copa — lucas ᶜʳᶠ 🇧🇷 (@ihlukks) June 11, 2026

Como foi México x África do Sul?

Dono da casa, o México tomou a iniciativa da partida e controlou a primeira etapa. A primeira grande chance aconteceu aos quatro minutos, quando Raúl Jiménez recebeu um cruzamento na entrada da área e finalizou com força, mas parou em grande defesa de Williams. O primeiro gol, no entanto, parecia questão de tempo. Minutos depois, a zaga da África do Sul errou na saída de bola, Érik Lira recuperou a posse, Quiñones dominou e finalizou rasteiro para marcar o primeiro gol da Copa do Mundo. A primeira grande chance da seleção Bafana Bafana surgiu aos 37 minutos. Foster levou perigo em cabeceio, e Mbokazi também assustou em finalização de longa distância. No entanto, a equipe mexicana seguiu dominando as principais ações da partida e criou outras duas chances claras: uma com Raúl Jiménez, parado pelo goleiro, e outra com Quiñones, que acertou a trave.

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A segunda etapa começou da forma como terminou a primeira: com a equipe do técnico Javier Aguirre dominando o jogo, e os comandados de Hugo Broos errando. Logo aos quatro minutos, Sithole fez falta próxima da área em Brian Gutiérrez e Wilton Pereira Sampaio, árbitro brasileiro, expulsou o jogador. Com um jogador a mais, o México ampliou a vantagem aos 21 minutos, quando Alvarado encontrou Raúl Jiménez, que finalizou dentro da pequena área. A partida ainda contou com mais uma expulsão. O zagueiro Montes, do México, recebeu cartão vermelho após, na avaliação da arbitragem, impedir uma clara chance de gol da equipe da África do Sul.

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