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Globo provoca CazéTV após México x África do Sul na Copa do Mundo; veja

Publicação da GeTV faz referência à "guerra do delay" entre transmissões da Copa

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 21:13
Supervisionado porLeonardo Damico,
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CazéTV e Globo dividem os direitos de transmissão da Copa do Mundo. (Foto: Reprodução)
CazéTV e Globo dividem os direitos de transmissão da Copa do Mundo. (Foto: Reprodução)

A disputa pela audiência da Copa do Mundo de 2026 ganhou mais um capítulo fora das transmissões. Nesta quinta-feira (11), a GeTV, plataforma de vídeos do ge, publicou um vídeo nas redes sociais ironizando o atraso das transmissões digitais e provocando os concorrentes que exibem o torneio pela internet.

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    A publicação faz referência à chamada "guerra do delay" entre as emissoras e plataformas que transmitem os jogos da Copa. No vídeo, o jornalista da Globo faz referência a frase que a CazéTV utiliza como bordão 'Se tem Copa, é na CazéTV, esquece!'. No final, a provocação fica explícita na mensagem exibida pela GeTV:

    — Copa de 2026. O evento onde todo mundo pode ser profeta. É porque Copa com delay esquece.

    Veja a publicação:

    A publicação rapidamente repercutiu nas redes sociais por fazer alusão à disputa entre Globo, SBT e CazéTV sobre quem entrega a transmissão com menor tempo de atraso em relação ao acontecimento em campo.

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    Desde o início do Mundial, o tema virou assunto entre torcedores, especialmente nas redes sociais, onde usuários passaram a comparar os tempos de delay das diferentes plataformas. Em transmissões via internet, é comum haver alguns segundos de diferença em relação aos sinais de TV aberta, TV por assinatura e streaming.

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    Guerra do delay na partida entre México x África do Sul:

    Durante a exibição do jogo, vencido pelos mexicanos por 2 a 0, usuários relataram diferenças de tempo entre as plataformas. Enquanto o grupo Globo transmitindo a cerimônia a partida na TV aberta, SporTV e na GETV mantiveram vantagem de cerca de 5 segundos na velocidade de entrega do sinal. O SBT, em parceria com a NSports, também transmitiu o jogo em tempo simultâneo que a concorrente de sinal aberto.

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    México venceu a África do Sul na abertura da Copa do Mundo 2026. (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

    A CazéTV, que exibe seus jogos por meio do YouTubePrime Video e Disney+, registrou um delay de até 20 segundos perceptível em comparação com as transmissões da TV aberta. Apesar disso, o projeto liderado por Casimiro Miguel conta com um importante diferencial nesta Copa: será o único veículo a transmitir os 104 jogos do torneio.

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