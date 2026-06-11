Estrangeiros se revoltam com Wilton Pereira Sampaio: 'Inacreditável' Árbitro apitou a abertura da Copa do Mundo

O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio foi o responsável por apitar a primeira partida da Copa do Mundo 2026 entre México e África do Sul e expulsou três jogadores ao longo do jogo. A atuação do juiz foi elogiada por especialistas, mas gerou debate nas redes sociais e revoltou alguns internautas estrangeiros que acompanharam o duelo que aconteceu no Estádio Azteca, na Cidade do México.

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Os principais lances envolvendo o profissional foram as expulsões dos jogadores sul-africanos Siphephelo Sithole e Themba Zwane e a do mexicano César Montes, todas no segundo tempo. O primeiro levou cartão vermelho direto por impedir uma chance clara e manifesta de gol e o segundo por agressão. Já nos acréscimos da partida, o jogador do México deu um pontapé em Khuliso Mudau na ponta direita e foi mais cedo para o vestiário.

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Confira alguns comentários de estrangeiros:

The referee need solid orientation about officiating, this is the World Cup — Here For Something Extraordinary (@somethingverge) June 11, 2026

Tradução: O árbitro precisa de uma orientação sólida sobre arbitragem, esta é a Copa do Mundo.

Unbelievable

The 2nd and 3rd red cards are not even tackles worth giving a Red card for — M U F A S A (@akinloye_jnr) June 11, 2026

Tradução: Inacreditável. O 2º e 3º cartões vermelhos nem sequer são faltas para receber um cartão vermelho.

this referee show stole it — FRANCIS🪽 (@FrancisJD13) June 11, 2026

Tradução: O árbitro (Wilton) roubou a cena.

Players think they're fighting for the World Cup.



Wilton Sampaio thinks he's fighting for the Red Card Golden Boot. 🟥🏆😂 — Rupak Parajuli (@prupak_7) June 11, 2026

Tradução: Jogadores acham que estão lutando pela Copa do Mundo. Wilton Sampaio acha que está lutando pela Chuteira de Ouro de Cartões Vermelhos.

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The players thought it was football. The referee thought it was UFC. — Web3Nomad (@Taoziyu97524) June 11, 2026

Tradução: Os jogadores pensaram que era futebol. O árbitro pensou que era UFC.

Wilton Pereira Sampaio apitou México x África do Sul na estreia da Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

PC Oliveira dá veredito em expulsões de Wilton Pereira Sampaio na Copa do Mundo

O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi o responsável por apitar a vitória do México sobre a África do Sul, desta quinta-feira (11), no Estádio Azteca, pela abertura da Copa do Mundo. No confronto, ele expulsou três jogadores. O especialista Paulo César de Oliveira concordou com as decisões do brasileiro.

A primeira expulsão aconteceu no início da segunda etapa. O cronômetro marcava quatro minutos, quando Sithole realizou uma falta em Brian Gutiérrez. O mexicano caminhava em direção ao gol e o zagueiro era o último homem da linha de defesa.

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Wilton Pereira Sampaio não hesitou em expulsar o sul-africano. Na transmissão da partida, pela "Globo", o narrador Gustavo Villani expôs a opinião de PC Oliveira, que concordou com o julgamento.

Aos 38 minutos da segunda etapa, uma nova expulsão. Desta vez, o VAR flagrou uma agressão de Zwane a um adversário. Após rever o lance, Wilton Pereira Sampaio expulsou o sul-africano. PC Oliveira concordou novamente com a decisão.

A última polêmica da arbitragem brasileira aconteceu aos 46 minutos. No momento, Montes, do México, realizou uma falta crucial como último homem. Em um cenário semelhante a expulsão de Sithole. Para o especialista da "Globo", Wilton Pereira Sampaio acertou nas três marcações.

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