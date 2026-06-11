Estrangeiros se revoltam com Wilton Pereira Sampaio: 'Inacreditável'
Árbitro apitou a abertura da Copa do Mundo
O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio foi o responsável por apitar a primeira partida da Copa do Mundo 2026 entre México e África do Sul e expulsou três jogadores ao longo do jogo. A atuação do juiz foi elogiada por especialistas, mas gerou debate nas redes sociais e revoltou alguns internautas estrangeiros que acompanharam o duelo que aconteceu no Estádio Azteca, na Cidade do México.
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Os principais lances envolvendo o profissional foram as expulsões dos jogadores sul-africanos Siphephelo Sithole e Themba Zwane e a do mexicano César Montes, todas no segundo tempo. O primeiro levou cartão vermelho direto por impedir uma chance clara e manifesta de gol e o segundo por agressão. Já nos acréscimos da partida, o jogador do México deu um pontapé em Khuliso Mudau na ponta direita e foi mais cedo para o vestiário.
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Confira alguns comentários de estrangeiros:
The referee need solid orientation about officiating, this is the World Cup— Here For Something Extraordinary (@somethingverge) June 11, 2026
Tradução: O árbitro precisa de uma orientação sólida sobre arbitragem, esta é a Copa do Mundo.
Unbelievable— M U F A S A (@akinloye_jnr) June 11, 2026
The 2nd and 3rd red cards are not even tackles worth giving a Red card for
Tradução: Inacreditável. O 2º e 3º cartões vermelhos nem sequer são faltas para receber um cartão vermelho.
this referee show stole it— FRANCIS🪽 (@FrancisJD13) June 11, 2026
Tradução: O árbitro (Wilton) roubou a cena.
Players think they're fighting for the World Cup.— Rupak Parajuli (@prupak_7) June 11, 2026
Wilton Sampaio thinks he's fighting for the Red Card Golden Boot. 🟥🏆😂
Tradução: Jogadores acham que estão lutando pela Copa do Mundo. Wilton Sampaio acha que está lutando pela Chuteira de Ouro de Cartões Vermelhos.
The players thought it was football. The referee thought it was UFC.— Web3Nomad (@Taoziyu97524) June 11, 2026
Tradução: Os jogadores pensaram que era futebol. O árbitro pensou que era UFC.
PC Oliveira dá veredito em expulsões de Wilton Pereira Sampaio na Copa do Mundo
O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi o responsável por apitar a vitória do México sobre a África do Sul, desta quinta-feira (11), no Estádio Azteca, pela abertura da Copa do Mundo. No confronto, ele expulsou três jogadores. O especialista Paulo César de Oliveira concordou com as decisões do brasileiro.
A primeira expulsão aconteceu no início da segunda etapa. O cronômetro marcava quatro minutos, quando Sithole realizou uma falta em Brian Gutiérrez. O mexicano caminhava em direção ao gol e o zagueiro era o último homem da linha de defesa.
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Wilton Pereira Sampaio não hesitou em expulsar o sul-africano. Na transmissão da partida, pela "Globo", o narrador Gustavo Villani expôs a opinião de PC Oliveira, que concordou com o julgamento.
Aos 38 minutos da segunda etapa, uma nova expulsão. Desta vez, o VAR flagrou uma agressão de Zwane a um adversário. Após rever o lance, Wilton Pereira Sampaio expulsou o sul-africano. PC Oliveira concordou novamente com a decisão.
A última polêmica da arbitragem brasileira aconteceu aos 46 minutos. No momento, Montes, do México, realizou uma falta crucial como último homem. Em um cenário semelhante a expulsão de Sithole. Para o especialista da "Globo", Wilton Pereira Sampaio acertou nas três marcações.
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