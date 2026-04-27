Leitura labial revela bronca de Diniz em partida do Corinthians: 'Tá de Vasco?'

A irritação de Fernando Diniz com a arbitragem veio à tona em leitura labial durante a vitória do Corinthians sobre o Vasco, após a expulsão de André. Em suas redes sociais, Velloso divulgou e analisou o momento, revelando as críticas do treinador à condução da partida.

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O técnico do Timão não concordou com a decisão e chegou a questionar o árbitro Davi de Oliveira Lacerda, insinuando favorecimento ao adversário.

— Tá com a camisa do Vasco? Tá de Vasco? 'Cê' teve uma falta aqui e não deu, mandou seguir, quando há dúvida ele só deu pro Vasco até agora — afirmou o treinador.

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A expulsão ocorreu aos 44 minutos do primeiro tempo. André disputou a bola com Thiago Mendes na intermediária e, ao tentar recuperá-la, acertou uma tesoura no jogador vascaíno. O árbitro aplicou cartão vermelho direto ao camisa 49.

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Confira:

Na entrevista coletiva após a partida, Fernando Diniz classificou como "desnecessária" a entrada de André em Thiago Mendes e revelou que a bronca se estendeu ao vestiário após o apito final.

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Como foi Corinthians x Vasco pelo Brasileirão

Texto de: Vinicius Harfush

Primeiro tempo

A vantagem de um gol no placar ficou curta diante do que o Corinthians produziu contra o Vasco. Léo Jardim fez três defesaças em cabeçadas de bola parada e só não parou o belo gol construído pelo Timão. Vitinho acionou Garro, que passou de letra para Matheus Bidu. O lateral dominou e girou como um centroavante antes de bater e balançar as redes aos 37 minutos. Do lado do Vasco, apenas Brenner assustou Kauê com um chute forte de fora da área, que ficou nas mãos do goleiro corintiano.

Corinthians venceu o Vasco com 1 a menos desde o fim da primeira etapa da partida. (Foto: André Cardoso/DiaEsportivo/Folhapress)

➡️Veja gol em Corinthians x Vasco: Matheus Bidu abre o placar para o Timão

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Vasco voltou mais aceso ao ataque e finalmente pressionou o Corinthians com chances seguidas. Kauê fez boas intervenções e evitou o gol de empate. O cruz-maltino não conseguiu manter o ritmo alto e viu o rival se acomodar no jogo, controlando a velocidade da partida, por mais que também não assustasse com finalizações. Os homens de frente do Vasco não tiveram chances claras para finalizar e tentar mudar o panorama do jogo. que terminou com vitória corintiana. Apesar do placar mínimo, o suficiente para dar a Fernando Diniz sua primeira vitória no Brasileirão à frente do Timão.

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