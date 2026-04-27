Leitura labial revela bronca de Diniz em partida do Corinthians: 'Tá de Vasco?'
Treinador ficou insatisfeito com a arbitragem do jogo
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A irritação de Fernando Diniz com a arbitragem veio à tona em leitura labial durante a vitória do Corinthians sobre o Vasco, após a expulsão de André. Em suas redes sociais, Velloso divulgou e analisou o momento, revelando as críticas do treinador à condução da partida.
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O técnico do Timão não concordou com a decisão e chegou a questionar o árbitro Davi de Oliveira Lacerda, insinuando favorecimento ao adversário.
— Tá com a camisa do Vasco? Tá de Vasco? 'Cê' teve uma falta aqui e não deu, mandou seguir, quando há dúvida ele só deu pro Vasco até agora — afirmou o treinador.
A expulsão ocorreu aos 44 minutos do primeiro tempo. André disputou a bola com Thiago Mendes na intermediária e, ao tentar recuperá-la, acertou uma tesoura no jogador vascaíno. O árbitro aplicou cartão vermelho direto ao camisa 49.
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Confira:
Na entrevista coletiva após a partida, Fernando Diniz classificou como "desnecessária" a entrada de André em Thiago Mendes e revelou que a bronca se estendeu ao vestiário após o apito final.
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Texto de: Vinicius Harfush
Primeiro tempo
A vantagem de um gol no placar ficou curta diante do que o Corinthians produziu contra o Vasco. Léo Jardim fez três defesaças em cabeçadas de bola parada e só não parou o belo gol construído pelo Timão. Vitinho acionou Garro, que passou de letra para Matheus Bidu. O lateral dominou e girou como um centroavante antes de bater e balançar as redes aos 37 minutos. Do lado do Vasco, apenas Brenner assustou Kauê com um chute forte de fora da área, que ficou nas mãos do goleiro corintiano.
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Segundo tempo
Na volta do intervalo, o Vasco voltou mais aceso ao ataque e finalmente pressionou o Corinthians com chances seguidas. Kauê fez boas intervenções e evitou o gol de empate. O cruz-maltino não conseguiu manter o ritmo alto e viu o rival se acomodar no jogo, controlando a velocidade da partida, por mais que também não assustasse com finalizações. Os homens de frente do Vasco não tiveram chances claras para finalizar e tentar mudar o panorama do jogo. que terminou com vitória corintiana. Apesar do placar mínimo, o suficiente para dar a Fernando Diniz sua primeira vitória no Brasileirão à frente do Timão.
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