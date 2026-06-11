Especialista em arbitragem analisa Wilton Pereira Sampaio na estreia da Copa
Wilton estreia bem e recebe elogios
A partida entre México e África do Sul, pela estreia da Copa do Mundo, no Estádio Azteca, foi conduzida pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio. O juiz aplicou dois cartões vermelhos para a África do Sul, após uma falta que impedia chance clara de gol e uma agressão sem bola, após análise no VAR. Para os anfitriões, um cartão vermelho foi aplicado por também impedir chance clara de gol.
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Na transmissão do "SBT", Nadine Bastos, especialista em arbitragem, enxergou a atuação de Wilton Pereira Sampaio como positiva. Em todas as expulsões, a comentarista afirmou que o goiano foi bem.
Além de avaliar bem Wilton, Nadine também rasgou elogios ao restante da equipe de arbitragem de campo, toda composta por profissionais brasileiros: os assistentes Bruno Pires e Bruno Boschilia.
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Domínio do México
Dono da casa, o México tomou a iniciativa da partida e controlou a primeira etapa. A primeira grande chance aconteceu aos quatro minutos, quando Raúl Jiménez recebeu um cruzamento na entrada da área e finalizou com força, mas parou em grande defesa de Williams. O primeiro gol, no entanto, parecia questão de tempo. Minutos depois, a zaga da África do Sul errou na saída de bola, Érik Lira recuperou a posse, Quiñones dominou e finalizou rasteiro para marcar o primeiro gol da Copa do Mundo. A primeira grande chance da seleção Bafana Bafana surgiu aos 37 minutos. Foster levou perigo em cabeceio, e Mbokazi também assustou em finalização de longa distância. No entanto, a equipe mexicana seguiu dominando as principais ações da partida e criou outras duas chances claras: uma com Raúl Jiménez, parado pelo goleiro, e outra com Quiñones, que acertou a trave.
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CENÁRIO REPETIDO
A segunda etapa começou da forma como terminou a primeira: com a equipe do técnico Javier Aguirre dominando o jogo, e os comandados de Hugo Broos errando. Logo aos quatro minutos, Sithole fez falta próxima da área em Brian Gutiérrez e Wilton Pereira Sampaio, árbitro brasileiro, expulsou o jogador. Com um jogador a mais, o México ampliou a vantagem aos 21 minutos, quando Alvarado encontrou Raúl Jiménez, que finalizou dentro da pequena área. A partida ainda contou com mais uma expulsão. O zagueiro Montes, do México, recebeu cartão vermelho após, na avaliação da arbitragem, impedir uma clara chance de gol da equipe da África do Sul.
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Visão do Lance!
Lance Capital 💡
O primeiro gol do México, marcado por Quiñones, deu mais tranquilidade à equipe e tirou o grito da garganta dos torcedores nas arquibancadas. O gol reduziu a ansiedade dos jogadores, que passaram a criar ainda mais chances no primeiro tempo e, na segunda etapa, consolidaram a vitória segura em casa.
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