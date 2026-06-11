logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Com Neymar, álbum da Copa lança pack com figurinhas atualizadas

Panini, empresa responsável pela produção do álbum, anunciou novas figurinhas

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 19:36
Favorite o Lance! no Google
Funcionário prepara pacotes de figurinhas da Copa de 2026 na fábrica da Panini, em Modena, na Itália. (Foto: Marco Bertorello/AFP)
Figurinhas da Copa do Mundo de 2026. (Foto: Marco Bertorello/AFP)

A Panini, editora que produz o álbum da Copa do Mundo, anunciou nesta quinta-feira (11) o pack de atualização com as novas figurinhas para substituir jogadores que ficaram de fora da convocação original. Neymar, atacante da Seleção Brasileira, é uma das novidades do pacote, além de outros brasileiros que ficaram fora da primeira versão. O combo será vendido a R$ 119,90 e já está disponível no site da empresa italiana.

continua após a publicidade
  • PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

    PC Oliveira dá veredito em expulsões de Wilton Pereira Sampaio na Copa do Mundo

    Fora de Campo
    Há 1 hora
  • Júlian Quiñones México África do Sul Copa do Mundo

    O que significa estampa na camisa do México usada na estreia da Copa do Mundo?

    Copa do Mundo
    Há 1 hora
  • Coreia do Sul - Son

    Coreia do Sul e República Tcheca se enfrentam pela Copa do Mundo; qual seu palpite? Vote

    Copa do Mundo
    Há 2 minutos

    • No total, o álbum da Copa errou 5 jogadores brasileiros que estão no álbum mas não foram convocados, o que corresponde a 72% de acertos, pior desempenho da editora em quatro décadas nas figurinhas do Brasil. Wesley, que foi cortado posteriormente, não entra na soma pois também foi convocado.

    Além de Neymar, a atualização também inclui os brasileiros Igor Thiago, Alex Sandro e o goleiro Weverton. Os jogadores devem substituir o goleiro Bento, o zagueiro Militão, o meia Rodrygo e o atacante João Pedro. Ainda não é possível saber qual figurinha deve ficar no lugar do atacante Estêvão, que está no álbum mas não foi convocado.

    continua após a publicidade

    ➡️ O que significa estampa na camisa do México usada na estreia da Copa do Mundo?

    Pacote de atualização com novas figurinhas do álbum da Copa do Mundo. (Imagem: Divulgação/Panini)

    Outros nomes de destaque do futebol europeu, como o zagueiro Pau Cubarsí, do Barcelona, que disputará a Copa do Mundo pela Espanha, e o veterano goleiro Manuel Neuer, que mais uma vez irá defender a meta pela Alemanha.

    O kit ainda está em pré-venda e conta com 120 novas figurinhas. Desse total, 118 são de jogadores que foram convocados para a Copa de forma oficial mas não estiveram no álbum.

    continua após a publicidade

    Serão seis cartelas com 20 figurinhas cada no Update Set, totalizando 120 cromos no pacote. Com os novos nomes, os colecionadores poderão substituir os jogadores que ficaram de fora da lista oficial, seja por opção técnica ou por lesão, e trocá-los pelos nomes que estão na lista oficialmente.

    É importante lembrar que as novas figurinhas não são comercializadas nos pacotes vendidos nas bancas de jornais ou compráveis via delivery. Para contar com os jogadores que ficaram fora da nova versão, a única opção é recorrer ao pack recém-lançado.

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    👥 Indique amigos para apostar na BR4Bet e ganhe até R$30 em saldo
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    joel santana em entrevista no fut&papo
    Fora de CampoJoel Santana vira assunto após vitória do México na abertura da Copa: 'Coragem'Há 3 minutos
    Wilton Pereira Sampaio expulsando um jogador na abertura da Copa do Mundo
    Fora de CampoEstrangeiros se revoltam com Wilton Pereira Sampaio: 'Inacreditável'Há 36 minutos
    PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)
    Fora de CampoPC Oliveira dá veredito em expulsões de Wilton Pereira Sampaio na Copa do MundoHá 1 hora
    Júlian Quiñones México África do Sul Copa do Mundo
    Copa do MundoO que significa estampa na camisa do México usada na estreia da Copa do Mundo?Há 1 hora
    Fora de CampoWilton Pereira Sampaio anuncia expulsão em inglês e vira meme na Copa; vejaHá 1 hora
    Wilton Pereira Sampaio
    Copa do MundoEspecialista em arbitragem analisa Wilton Pereira Sampaio na estreia da CopaHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Wilton Pereira Sampaio expulsou três jogadores no jogo da Copa do Mundo entre México e África do Sul
    Wilton Pereira chama atenção em México x África do Sul: 'De jeito nenhum'
    Chicharito - Holanda x México (Foto: Emmanuel Dunand/AFP)
    Por onde anda Chicharito Hernández, maior artilheiro do México em Copas?
    CazéTV vai transmitir a Premier League (Foto: Divulgação)
    CazéTV assina acordo e transmitirá a Premier League no Brasil
    Torcedores do Flamengo pedem destaque de México x África do Sul: 'Urgente'
    abertura da Copa do Mundo de 2026 no México
    Globo comete gafe e anuncia jogo da Copa transmitido por outra emissora
    bonecos Labubu marrom e branco na cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026
    Fenômeno global, Labubu marca presença na abertura da Copa do Mundo
    Cristiane é comentarista da Globo na Copa do Mundo de 2026. (@dirsoament (X)/reprodução)
    Atacante do Flamengo, Cristiane estreia como comentarista em cobertura da Copa
    Galvão Bueno Luis Roberto
    Galvão Bueno fora do primeiro jogo da Copa do Mundo; entenda
    Emissora lança forma inédita de cobertura da Copa do Mundo
    logo da Globo e Casimiro Miguel, dono da Cazé TV
    Fifa agita bastidores de Globo e Cazé TV antes do início da Copa do Mundo
    Cerimônia de abertura da Copa do Mundo aconteceu no Estádio Azteca, no México
    Web detona cerimônia de abertura da Copa do Mundo: 'Não vou mentir'
    Chegada da África do Sul para enfrentar o México chama atenção: 'De arrepiar'
    villani globo
    Villani se confunde na abertura da Copa do Mundo e viraliza na web: 'Meu Deus'