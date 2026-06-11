Com Neymar, álbum da Copa lança pack com figurinhas atualizadas Panini, empresa responsável pela produção do álbum, anunciou novas figurinhas

A Panini, editora que produz o álbum da Copa do Mundo, anunciou nesta quinta-feira (11) o pack de atualização com as novas figurinhas para substituir jogadores que ficaram de fora da convocação original. Neymar, atacante da Seleção Brasileira, é uma das novidades do pacote, além de outros brasileiros que ficaram fora da primeira versão. O combo será vendido a R$ 119,90 e já está disponível no site da empresa italiana.

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No total, o álbum da Copa errou 5 jogadores brasileiros que estão no álbum mas não foram convocados, o que corresponde a 72% de acertos, pior desempenho da editora em quatro décadas nas figurinhas do Brasil. Wesley, que foi cortado posteriormente, não entra na soma pois também foi convocado.

Além de Neymar, a atualização também inclui os brasileiros Igor Thiago, Alex Sandro e o goleiro Weverton. Os jogadores devem substituir o goleiro Bento, o zagueiro Militão, o meia Rodrygo e o atacante João Pedro. Ainda não é possível saber qual figurinha deve ficar no lugar do atacante Estêvão, que está no álbum mas não foi convocado.

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Pacote de atualização com novas figurinhas do álbum da Copa do Mundo. (Imagem: Divulgação/Panini)

Outros nomes de destaque do futebol europeu, como o zagueiro Pau Cubarsí, do Barcelona, que disputará a Copa do Mundo pela Espanha, e o veterano goleiro Manuel Neuer, que mais uma vez irá defender a meta pela Alemanha.

O kit ainda está em pré-venda e conta com 120 novas figurinhas. Desse total, 118 são de jogadores que foram convocados para a Copa de forma oficial mas não estiveram no álbum.

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Serão seis cartelas com 20 figurinhas cada no Update Set, totalizando 120 cromos no pacote. Com os novos nomes, os colecionadores poderão substituir os jogadores que ficaram de fora da lista oficial, seja por opção técnica ou por lesão, e trocá-los pelos nomes que estão na lista oficialmente.

É importante lembrar que as novas figurinhas não são comercializadas nos pacotes vendidos nas bancas de jornais ou compráveis via delivery. Para contar com os jogadores que ficaram fora da nova versão, a única opção é recorrer ao pack recém-lançado.

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