Jack Grealish é flagrado dormindo em festa e web dispara: 'Isso é triste'
De volta aos holofotes, camisa 18 do Everton se envolve em nova polêmica
- Matéria
- Mais Notícias
O atacante Jack Grealish, de 30 anos, foi encontrado dormindo na cobertura de um bar em Manchester nesse sábado (26). O jogador do Everton participava de uma festa no estabelecimento quando adormeceu cerca de uma hora após sua chegada ao local, às 16h30. Grealish está afastado dos gramados por conta de uma cirurgia no pé. Após a divulgação das imagens, internautas não perdoam a falta de compromisso do jogador.
Espanhóis repercutem falta de Neymar no treino do Santos: ‘Velhos hábitos’
Futebol Internacional
Astro do Barcelona pode alcançar feito inédito na história do futebol; veja
Futebol Internacional
Web lamenta confirmação de Militão fora da Copa: ‘A bruxa está solta’
Copa do Mundo
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Reação da web com fotos de Grealish
➡️Torcedores disparam sobre Hulk no Fluminense: 'Que novidade'
Segundo o jornal inglês The Sun, um dos presentes na festa relatou que os amigos tentaram acordá-lo e que o álcool deve ter feito mal. O episódio aconteceu por volta das 17h30 na área da cobertura da boate.
O atacante está em recuperação de um procedimento cirúrgico no pé. A condição médica o manterá fora dos gramados até o fim da temporada europeia. Grealish também não disputará uma vaga na seleção inglesa para a Copa do Mundo que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.
O jogador chegou ao Everton por empréstimo em agosto de 2025. Desde então, disputou 22 partidas pelo clube. Marcou dois gols e deu seis assistências. O inglês foi a contratação mais cara da história do Manchester City. O atacante não correspondeu às expectativas e não conquistou posição entre os titulares da equipe comandada pelo técnico catalão Pep Guardiola.
Conforme o jornal inglês, o craque voltou aos seus hábitos festeiros no final de março, quando participou de uma viagem de aniversário glamourosa para Roma ao lado do também jogador inglês Jordan Pickford.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias