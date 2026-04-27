Jack Grealish é flagrado dormindo em festa e web dispara: 'Isso é triste'

De volta aos holofotes, camisa 18 do Everton se envolve em nova polêmica

Gabriel de Britto Silva
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 27/04/2026
12:35
Atacante não se manifestou sobre o acontecimento até então (Foto: Reprodução)
O atacante Jack Grealish, de 30 anos, foi encontrado dormindo na cobertura de um bar em Manchester nesse sábado (26). O jogador do Everton participava de uma festa no estabelecimento quando adormeceu cerca de uma hora após sua chegada ao local, às 16h30. Grealish está afastado dos gramados por conta de uma cirurgia no pé. Após a divulgação das imagens, internautas não perdoam a falta de compromisso do jogador.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Reação da web com fotos de Grealish

Segundo o jornal inglês The Sun, um dos presentes na festa relatou que os amigos tentaram acordá-lo e que o álcool deve ter feito mal. O episódio aconteceu por volta das 17h30 na área da cobertura da boate.

O atacante está em recuperação de um procedimento cirúrgico no pé. A condição médica o manterá fora dos gramados até o fim da temporada europeia. Grealish também não disputará uma vaga na seleção inglesa para a Copa do Mundo que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.

🔥 Clique para entrar no grupo gratuito de Tips do Lance! e acompanhar no WhatsApp as melhores Tips, SuperOdds e múltiplas do dia

O jogador chegou ao Everton por empréstimo em agosto de 2025. Desde então, disputou 22 partidas pelo clube. Marcou dois gols e deu seis assistências. O inglês foi a contratação mais cara da história do Manchester City. O atacante não correspondeu às expectativas e não conquistou posição entre os titulares da equipe comandada pelo técnico catalão Pep Guardiola.

Conforme o jornal inglês, o craque voltou aos seus hábitos festeiros no final de março, quando participou de uma viagem de aniversário glamourosa para Roma ao lado do também jogador inglês Jordan Pickford.

Grealish não disputa uma partida desde janeiro deste ano (Foto: Reprodução Instagram/@everton)

