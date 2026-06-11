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Por onde anda Chicharito Hernández, maior artilheiro do México em Copas?

Aos 38 anos, atacante está sem clube e não foi convocado para disputar a Copa do Mundo em casa

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 17:59
Atualizado há 0 minutos
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Chicharito - Holanda x México (Foto: Emmanuel Dunand/AFP)
Chicharito reage a lance em Holanda x México pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014 (Foto: Emmanuel Dunand/AFP)

Maior artilheiro da história da seleção mexicana com 52 gols, Javier "Chicharito" Hernández não está entre os convocados que disputam a Copa do Mundo de 2026 em casa. Aos 38 anos, o atacante está sem clube e vive um momento de declínio na carreira, fazendo com que fosse preterido pelo técnico Javier Aguirre e perdesse a oportunidade de disputar seu quarto Mundial.

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    A última vez que "Chicharito" esteve em ação foi em 2025, no Chivas Guadalajara. O retorno à equipe onde se profissionalizou não foi como o esperado e acabou terminando em rescisão de contrato, em dezembro. Em quase dois anos, o jogador marcou apenas quatro gols e deu uma assistência em 41 jogos.

    Após ficar de fora da pré-lista de convocados do México, em maio deste ano, o ex-Real Madrid e Manchester United questionou o momento atual da seleção nacional por meio das redes sociais.

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    — Eu sempre desejo o melhor, de verdade. E espero que eles se saiam da melhor maneira possível, apesar de como eles vêm jogando e de o processo não ser exatamente como nós queríamos, com a situação dos jogadores, etc. — declarou o atacante.

    Apesar de não estar efetivamente nos gramados, Javier Hernández estará presente na Copa do Mundo. Em abril, o astro mexicano foi anunciado como parte da equipe de comentaristas da Fox Sports e atuará na cobertura do torneio pela emissora internacional.

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    Números de Chicharito em Copas do Mundo

    Chicharito é o maior artilheiro do México em Copas do Mundo (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

    Com três participações em Copas, "Chicharito" detém o título de maior artilheiro da história da seleção mexicana em Mundiais, ao lado de Luis Hernández. Presente nas edições de 2010, 2014 e 2018, o atacante disputou 12 partidas e marcou quatro gols.

    Hernández balançou as redes em jogos contra França e Argentina, na África do Sul; Croácia, no Brasil; e Coreia do Sul, na Rússia.

    México x África do Sul
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