Torcedores do Flamengo pedem destaque de México x África do Sul: 'Urgente' Equipes se enfrentam pela estreia da Copa do Mundo

O México venceu o primeiro tempo da partida contra a África do Sul por 1 a 0, nesta quinta-feira (11), no Estádio Azteca, pela estreia da Copa do Mundo de 2026. Em campo, o atacante Julián Quiñones foi destaque da equipe mexicana ao balançar as redes.

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Diante do cenário, torcedores do Flamengo pediram a contratação do atacante do Al Qadsiah, da Arábia Saudita. Durante todo os 45 minutos iniciais do confronto, o camisa 16 foi bastante participativo nas ações ofensivas do México. Além do gol, ele chegou a acertar a trave, em um finalização rasteira no canto do gol adversário.

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Outras jogadas de efeito, como arracandas e passes precisos para companheiros também chamaram atenção dos torcedores cariocas. Veja a repercussão da atuação do mexicano nas redes sociais abaixo:

➡️ Veja o 1º gol da Copa do Mundo pela câmera do árbitro Wilton Pereira

INTERVALO | 🇲🇽 México 1x0 África do Sul 🇿🇦



🏆 Copa do Mundo



📸 Seleção Mexicana pic.twitter.com/rYv5Glr601 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 11, 2026

Gol do BOM Julian Quiñones. Pedi pouco no Flamengo. — ؘ ᶜʳᶠ 🇵🇹 (@Lwuannxx) June 11, 2026

Eu pedi o Julián Quiñones no Flamengo em 2024. — Sincero CRF (@tataranetopapb2) June 11, 2026

quero o quiñones no flamengo é isso — a. (@ortegtr) June 11, 2026

Esse Quiñones cairia como uma luva no Flamengo — Bren ᶜʳᶠ 🇦🇴𓅐 (@crf_bren) June 11, 2026

Bandeiras do México e da África do Sul durante a cerimônia de abertura da partida de futebol do Grupo A da Copa do Mundo de 2026 (Crédito: Rodrigo OROPEZA / AFP)

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