Torcedores do Flamengo pedem destaque de México x África do Sul: 'Urgente'
Equipes se enfrentam pela estreia da Copa do Mundo
O México venceu o primeiro tempo da partida contra a África do Sul por 1 a 0, nesta quinta-feira (11), no Estádio Azteca, pela estreia da Copa do Mundo de 2026. Em campo, o atacante Julián Quiñones foi destaque da equipe mexicana ao balançar as redes.
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Diante do cenário, torcedores do Flamengo pediram a contratação do atacante do Al Qadsiah, da Arábia Saudita. Durante todo os 45 minutos iniciais do confronto, o camisa 16 foi bastante participativo nas ações ofensivas do México. Além do gol, ele chegou a acertar a trave, em um finalização rasteira no canto do gol adversário.
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Outras jogadas de efeito, como arracandas e passes precisos para companheiros também chamaram atenção dos torcedores cariocas. Veja a repercussão da atuação do mexicano nas redes sociais abaixo:
➡️ Veja o 1º gol da Copa do Mundo pela câmera do árbitro Wilton Pereira
INTERVALO | 🇲🇽 México 1x0 África do Sul 🇿🇦— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 11, 2026
🏆 Copa do Mundo
📸 Seleção Mexicana pic.twitter.com/rYv5Glr601
Gol do BOM Julian Quiñones. Pedi pouco no Flamengo.— ؘ ᶜʳᶠ 🇵🇹 (@Lwuannxx) June 11, 2026
Eu pedi o Julián Quiñones no Flamengo em 2024.— Sincero CRF (@tataranetopapb2) June 11, 2026
quero o quiñones no flamengo é isso— a. (@ortegtr) June 11, 2026
Esse Quiñones cairia como uma luva no Flamengo— Bren ᶜʳᶠ 🇦🇴𓅐 (@crf_bren) June 11, 2026
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