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Torcedores do Flamengo pedem destaque de México x África do Sul: 'Urgente'

Equipes se enfrentam pela estreia da Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 17:11
Atualizado há 1 minutos
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Jogadores do México comemoram gol de Quiñones (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)
Jogadores do México comemoram gol de Quiñones (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

O México venceu o primeiro tempo da partida contra a África do Sul por 1 a 0, nesta quinta-feira (11), no Estádio Azteca, pela estreia da Copa do Mundo de 2026. Em campo, o atacante Julián Quiñones foi destaque da equipe mexicana ao balançar as redes.

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  • O mexicano 16 Julian Quiñones comemora o primeiro gol da Copa do Mundo de 2026. (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

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    Diante do cenário, torcedores do Flamengo pediram a contratação do atacante do Al Qadsiah, da Arábia Saudita. Durante todo os 45 minutos iniciais do confronto, o camisa 16 foi bastante participativo nas ações ofensivas do México. Além do gol, ele chegou a acertar a trave, em um finalização rasteira no canto do gol adversário.

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    Outras jogadas de efeito, como arracandas e passes precisos para companheiros também chamaram atenção dos torcedores cariocas. Veja a repercussão da atuação do mexicano nas redes sociais abaixo:

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    Bandeiras do México e da África do Sul durante a cerimônia de abertura da partida de futebol do Grupo A da Copa do Mundo de 2026 (Crédito: Rodrigo OROPEZA / AFP)
    Bandeiras do México e da África do Sul durante a cerimônia de abertura da partida de futebol do Grupo A da Copa do Mundo de 2026 (Crédito: Rodrigo OROPEZA / AFP)

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