Ídolo do São Paulo exalta Breno Bidon, do Corinthians: 'Craque'

Kaká, ídolo do São Paulo e melhor do mundo em 2007, elogiou o meio-campista Breno Bidon, do Corinthians, pelas redes sociais na manhã desta segunda-feira (27).

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Nos stories, Kaká compartilhou uma foto de Breno Bidon e escreveu "craque". A imagem em questão tinha relação com a partida diante do Vasco, neste domingo (26), na vitória por 1 a 0.

Breno Bidon foi um dos destaques do Corinthians em 2025, inclusive brilhando na final contra o próprio Vasco da Gama, quando realizou uma jogada que originou o segundo gol do Timão e ajudou a confirmar a conquista da taça.

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Em 2025, Bidon participou de 56 jogos pelo clube, com 45 deles como titular, marcando um gol e contribuindo com uma assistência. Seu aproveitamento em passes longos é de 57%, mantendo os mesmos índices de dribles certos e desarmes por jogo, com 0,5 interceptações e 3,6 bolas recuperadas em média. O número de faltas sofridas subiu para 1,9 por partida.

Desde que subiu ao profissional, Breno Bidon acumula 122 partidas pelo Corinthians, sendo 95 como titular. No período, soma quatro gols e três assistências, além de média de 0.6 passes decisivos por jogo. O meio-campista também registra 10 grandes chances criadas, com 0.7 finalizações por partida, das quais 0.2 no alvo, reforçando uma participação mais construtiva do que de finalização no setor ofensivo.

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Nos números de desempenho geral, Bidon apresenta 62% de acerto nos passes longos e 4.2 duelos ganhos por jogo, com eficiência de 50% nos confrontos individuais. Defensivamente, tem média de 3.3 bolas recuperadas e 1.4 desarmes por partida, além de 1.4 faltas cometidas. O desempenho é refletido na nota média de 6.87 no Sofascore ao longo da passagem pelo clube.

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Breno Bidon pelo Corinthians

122 jogos (95 titular) 4 gols 3 assistências 0.6 passes decisivos por jogo 10 grandes chances criadas 0.7 finalizações por jogo (0.2 no gol) 62% de acerto nos passes longos 4.2 duelos ganhos por jogo 50% de eficiência nos duelos 3.3 bolas recuperadas por jogo 1.4 desarmes por jogo 1.4 faltas por jogo Nota Sofascore 6.87

Kaká fez história no São Paulo e Milan (Foto: Divulgação/Kings League Brasil)

Cidadania italiana para Breno Bidon

O meio-campista Breno Bidon, do Corinthians, obteve a nacionalidade italiana em março deste ano. Na prática, a conquista pode ajudar a joia do clube em possíveis negociações com equipes do futebol europeu.

Como exemplo, Itália, Espanha e França limitam o número de jogadores estrangeiros em cada clube, assim como acontece no Brasil. Com a cidadania, o atleta deixa de ocupar uma vaga de estrangeiro, o que pode facilitar eventuais negociações.

— Em termos de preço não faz diferença, porque isso quem regula é o mercado. Mas aumentam as opções. Os clubes normalmente reservam as vagas de extracomunitário para o jogador que decide o jogo, no geral atacantes. Zagueiro ou volante, por mais que eles gostem do atleta, eles preferem formar em casa. Nessas vagas (de estrangeiros) eles vão investir mais dinheiro, tomar risco – disse Fernando Brito, empresário de Bidon, ao "GE".

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