Estrangeiros reagem a atuação de Casemiro em Manchester United x Brentford: 'Barbaridade'

Manchester United está vencendo o Brentford, por 2 a 0, nesta segunda-feira (27), no Old Trafford, em Manchester (ING), pela 34ª rodada da Premier League 2025/26. Com gol de Casemiro no início do primeiro tempo, o clube inglês vai ocupando o terceiro lugar na tabela de classificação momentaneamente.

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O brasileiro que já tem a saída confirmada dos Red Devils no final dessa temporada, está sendo tietado pelos os torcedores e internautas estrangeiros que lamentam a perda na equipe.

Ao todo, o veterano já soma nove gols em todas as competições, o maior número em qualquer uma de suas quatro temporadas com o Manchester, marcando em três jogos consecutivos em casa.

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Veja a repercussão:

Tradução: Uma coisa impressionante é a bola parada do Manchester United. Faz sentido explorar esse recurso com a potência de Bruno Fernandes, junto com duas torres como Maguire e Casemiro. O lance do brasileiro ganhando no alto é uma barbaridade.

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Tradução: Perder Casemiro será uma perda enorme para nós. A quantidade de vezes em que ele carregou nosso meio-campo e nos garantiu tantos gols vitais será sentida. Substituí-lo será difícil.

Tradução: Toda vez que Casemiro marca um gol, eu quero derramar uma lágrima pelo que vamos sentir falta na próxima temporada.

Tradução: Casemiro não pode estar marcando todos esses gols, jogando assim tão bem e beijando o distintivo desse jeito e achar que vai ser liberado pra sair no fim da temporada, tio, a gente vai te sequestrar se precisar.

Tradução: Casemiro se esforçando ao máximo para nos fazer chorar quando ele eventualmente sair, 9 gols na EPL para um DM é insano.

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Manchester United x Brentford pelo Campeonato Inglês (Foto: Arte/Lance!)

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Como foi seu gol em Manchester United x Brentford?

Bruno Fernandes cruza escanteio na área, Maguire testa, a bola fica com Casemiro, que cabeceia para o fundo das redes, sem chance para o goleiro.

Veja o gol:

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester United 🆚 Brentford

34ª rodada – Premier League

📆 Data e horário: segunda-feira, 27 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)

🕴️ Árbitro: Chris Kavanagh (ING)

🚩 Assistentes: Dan Cook (ING) e Ian Hussin (ING)

📺 VAR: James Bell (ING)

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