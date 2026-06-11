Joel Santana vira assunto após vitória do México na abertura da Copa: 'Coragem' O México venceu por 2 a 0 a África do Sul na abertura da Copa do Mundo

O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio virou um dos personagens da partida de abertura da Copa do Mundo entre México e África do Sul. Além de expulsar três jogadores durante o confronto, o juiz chamou a atenção nas redes sociais por conta do inglês utilizado ao anunciar uma das decisões revisadas pelo VAR, o que levou torcedores a compará-lo ao ex-técnico Joel Santana.

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A cena aconteceu na segunda expulsão da partida. Após ser acionado pelo árbitro de vídeo, Wilton revisou o lance em que um jogador sul-africano atingiu o rosto do mexicano Roberto Alvarado com um tapa. O atacante do Guadalajara caiu no gramado após a agressão. Depois de analisar as imagens, o árbitro utilizou o sistema de som do estádio para explicar a decisão e confirmar a aplicação do cartão vermelho.

Veja o momento:

Simplesmente Wilton Pereira Sampaio metendo um inglês Joel Ssntana na abertura da Copa do Mundo



Os caras sem entender nada pic.twitter.com/Fo89uBiVr8 — Bellintanner (@bellintanner) June 11, 2026

No entanto, mais do que a expulsão em si, o que repercutiu foi a forma como a explicação foi feita em inglês. A pronúncia e a construção da frase dificultaram a compreensão da mensagem, gerando uma enxurrada de comentários e brincadeiras nas redes sociais.

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A situação rapidamente fez muitos torcedores lembrarem de Joel Santana, que viveu um episódio semelhante durante sua passagem pela seleção da África do Sul. À frente da equipe na Copa das Confederações de 2009, o treinador brasileiro ficou marcado por entrevistas concedidas em inglês após a derrota por 1 a 0 para o Brasil. Com domínio limitado do idioma, Joel protagonizou momentos que se transformaram em memes e continuam sendo lembrados pelos fãs do futebol até hoje.

Relembre o momento:

Joel Santana quando era treinador da África do Sul 👀🇿🇦 pic.twitter.com/4FlU60Ts4z — Futebol Nostálgico! (@futnostalgico) June 11, 2026

Nas redes sociais, torcedores compararam a situação e chamaram o momento de 'A lá Joel Santana'.

Veja a repercussão:

Cara vc relembrou do papi Joel ele era técnico da África do Sul qd inventou o inglês brasileiro kkk — Macumbeira do Brejo 🌈🌵 (@fandondapinga) June 11, 2026

Esse inglês ele aprendeu com o Joel Santana 🤣🤣 https://t.co/mCPBGjQJHK — Leandroᵇᶠʳ ★⼺ (@LdDaBros) June 11, 2026

o do joel era deveras melhor — mateus joão bellinato (@mtbelinato) June 11, 2026

Copa do mundo é boa demais pq no primeiro jogo já temos uma reedição do meme do Wilton Pereira — FORA RUI COSTA (@Iferdeal) June 11, 2026

Veja o 1º gol da Copa do Mundo pela câmera do árbitro Wilton Pereira

O atacante colombiano naturalizado mexicano Julián Quinõnes, logo aos nove minutos do jogo contra a África do Sul, na abertura da Copa do Mundo, marcou o primeiro gol da competição. O duelo é apitado pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio, no Estádio Azteca, na Cidade do México, nesta quinta-feira (11).

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Wilton Pereira expulsou três jogadores na partida entre México e África do Sul na Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

A jogada do primeiro gol do Mundial saiu de um erro de saída de bola da África do Sul. Sithole foi desarmado por Lira, que passou para Quinõnes. O camisa 16 do México domina na entrada da área, dribla um marcador e bate forte. A bola ainda passa por entre as pernas do goleiro Williams, para delírio da torcida mexicana. No vídeo abaixo, o gol visto pela câmera de Wilton.

VISÃO DO ÁRBITRO WILTON PEREIRA SAMPAIO COM O GOL DO MÉXICO



PRIMEIRO GOL DA COPA 2026 pic.twitter.com/yPqxx7e66l — LC ⓟ (@Lc_Queirozz) June 11, 2026

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Aos 29 anos, Quiñones, nascido em Magui, na Colômbia, atua pelo Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita. Antes da Copa, o atacante passou em branco em quatro amistosos pelo México: nos 5 a 1 sobre a Sérvia, no 1 a 0 diante da Austrália, além dos empates com Bélgica (1 a 1) e Portugal (0 a 0).

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