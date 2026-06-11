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PC Oliveira dá veredito em expulsões de Wilton Pereira Sampaio na Copa do Mundo

Árbitro brasileiro apitou na abertura da Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 18:39
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PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)
PC Oliveira deu veredito em atuação de Wilton Pereira Sampaio na Copa do Mundo (Foto: Divulgação Globo)

O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi o responsável por apitar a vitória do México sobre a África do Sul, desta quinta-feira (11), no Estádio Azteca, pela abertura da Copa do Mundo. No confronto, ele expulsou três jogadores. O especialista Paulo César de Oliveira concordou com as decisões do brasileiro.

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    A primeira expulsão aconteceu no início da segunda etapa. O cronômetro marcava quatro minutos, quando Sithole realizou uma falta em Brian Gutiérrez. O mexicano caminhava em direção ao gol e o zagueiro era o último homem da linha de defesa.

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    Wilton Pereira Sampaio não hesitou em expulsar o sul-africano. Na transmissão da partida, pela Globo, o narrador Gustavo Villani expôs a opinião de PC Oliveira, que concordou com o julgamento.

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    Aos 38 minutos da segunda etapa, uma nova expulsão. Desta vez, o VAR flagrou uma agressão de Zwane em um adversário. Após rever o lance, Wilton Pereira Sampaio expulsou o sul-africano. PC Oliveira novamente concordou com a decisão.

    A última polêmica da arbitragem brasileira aconteceu aos 46 minutos. No momento, Montes, do México, realizou uma falta crucial como último homem. Em um cenário semelhante a expulsão de Sithole. Para o espcialista da Globo, Wilton Pereira Sampaio acertou nas três marcações.

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    Como foi México x África do Sul?

    Dono da casa, o México tomou a iniciativa da partida e controlou a primeira etapa. A primeira grande chance aconteceu aos quatro minutos, quando Raúl Jiménez recebeu um cruzamento na entrada da área e finalizou com força, mas parou em grande defesa de Williams. O primeiro gol, no entanto, parecia questão de tempo. Minutos depois, a zaga da África do Sul errou na saída de bola, Érik Lira recuperou a posse, Quiñones dominou e finalizou rasteiro para marcar o primeiro gol da Copa do Mundo. A primeira grande chance da seleção Bafana Bafana surgiu aos 37 minutos. Foster levou perigo em cabeceio, e Mbokazi também assustou em finalização de longa distância. No entanto, a equipe mexicana seguiu dominando as principais ações da partida e criou outras duas chances claras: uma com Raúl Jiménez, parado pelo goleiro, e outra com Quiñones, que acertou a trave.

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    A segunda etapa começou da forma como terminou a primeira: com a equipe do técnico Javier Aguirre dominando o jogo, e os comandados de Hugo Broos errando. Logo aos quatro minutos, Sithole fez falta próxima da área em Brian Gutiérrez e Wilton Pereira Sampaio, árbitro brasileiro, expulsou o jogador. Com um jogador a mais, o México ampliou a vantagem aos 21 minutos, quando Alvarado encontrou Raúl Jiménez, que finalizou dentro da pequena área. A partida ainda contou com mais uma expulsão. O zagueiro Montes, do México, recebeu cartão vermelho após, na avaliação da arbitragem, impedir uma clara chance de gol da equipe da África do Sul.

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