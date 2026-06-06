Minha superstição #1: Edílson Capetinha expõe preferências ao torcer pelo Brasil

O ex-jogador da Seleção Brasileira e pentacampeão, Edílson Capetinha foi o primeiro entrevistado da série 'Minha superstição', que traz a forma como artistas, jornalistas, comentaristas e narradores montam suas superstições e promessas que criam antes da Copa do Mundo de 2026 para o leitor do Lance!.

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Edílson, é pentacampeão pelo Brasil em 2002, diante da Alemanha, com a Seleção Brasileira vencendo por 2 a 0, com dois gols de Ronaldo Nazário, conquistando o pentacampeonato e se tornando a maior vencedora da história das Copas do Mundo. O ex-jogador revelou a forma como torce agora como torcedor, afirmando que prefere assistir sozinho.

— Cara, eu sou baiano, né? A gente tem a superstição já no sangue, e assim, quando eu vou assistir ao jogo, eu gosto de assistir sozinho, não gosto de assistir jogo com muita gente do meu lado, não. Porque ficam falando um monte de besteira e eu não gosto, eu analiso o jogo mesmo para poder tirar minhas conclusões mesmo. Ou seja, minha superstição é essa, sempre assistir sozinho — afirmou ao Lance!

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Quando perguntado sobre as expectativas, Edílson completou dizendo que a desconfiança do torcedor em relação a Seleção pode ser um fator positivo no final das contas.

— Todo mundo desconfiando, e eu acho que, quando é assim, tem grande chance de voltar com o título — finalizou.

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Campeão do mundo, Edilson Capetinha participou do BBB 2026 (Foto: Globo/Manoella Mello)

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Seleção rumo à Copa do Mundo 2026

A cidade de Nova Jersey será a base do Brasil para a disputa da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira tem mais um amistoso preparatório agendado antes da estreia no torneio. O Brasil enfrenta o Egito no próximo sábado (6).

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A primeira partida do time brasileiro no Mundial está marcada para 13 de junho. Na data, a equipe do treinador Carlo Ancelotti enfrenta o Marrocos, em Nova York, Estados Unidos. Além da seleção africana, o Brasil também irá enfrentar Escócia e Haiti, pelo Grupo C, no início do torneio.