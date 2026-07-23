CazéTV garante direitos exclusivos do WTA Tour até 2030 Canal também transmitirá a Copa Davis no Rio de Janeiro

A CazéTV ampliou seu portfólio de direitos de transmissão de tênis. A partir de 2027, o canal passa a deter os direitos de transmissão no Brasil de todo o WTA Tour, incluindo todos os torneios WTA 250, WTA 500 e WTA 1000, em um acordo válido até o fim de 2030.

O anúncio se soma à cobertura da Copa Davis, com destaque para o confronto entre Brasil e Suíça pelos Qualifiers, marcado para os dias 18 e 19 de setembro, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro.

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Com o novo acordo, a CazéTV levará ao público brasileiro algumas das maiores estrelas do tênis feminino, como Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Elena Rybakina e Coco Gauff, entre outras. O calendário coincide ainda com um momento promissor para o tênis brasileiro, com atletas como Luisa Stefani — atualmente número 7 do mundo em duplas e vivendo o melhor ranking de sua carreira —, além de Beatriz Haddad Maia e da nova geração representada por Victória Barros e Nauhany "Naná" Silva.

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A parceria também reúne duas das plataformas esportivas digitais que mais crescem no mundo. A CazéTV, recentemente, estabeleceu um recorde histórico no YouTube durante a Copa do Mundo da Fifa, alcançando um pico de, aproximadamente, 24 milhões de dispositivos simultâneos — a maior audiência já registrada em uma transmissão ao vivo na plataforma. Hoje, a CazéTV reúne as 28 maiores transmissões ao vivo da história do YouTube.

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A WTA, por sua vez, também construiu um dos ecossistemas digitais de maior crescimento no esporte mundial, alcançando 1,6 bilhão de interações nas redes sociais no último ano (alta de 90% em relação ao ano anterior), expandindo sua comunidade global para 8,2 milhões de seguidores e operando atualmente a maior plataforma do YouTube dedicada ao esporte feminino.

— O tênis é um dos pilares da nossa estratégia esportiva, e este anúncio representa um marco importante no desenvolvimento de longo prazo desse projeto. A chegada da WTA fortalece significativamente tanto a escala quanto a qualidade da nossa oferta de conteúdo sobre tênis, reforçando nosso compromisso de acompanhar o crescimento das atletas brasileiras e, ao mesmo tempo, levar aos fãs as maiores estrelas do circuito internacional — afirma Gabriela Nicolino, Head de Produtos Olímpicos da CazéTV.

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Marina Storti, CEO da WTA Ventures, também comentou sobre a parceria:

— Estamos muito felizes em firmar essa parceria com a CazéTV para levar toda a emoção do WTA Tour aos fãs brasileiros. Nossas atletas são modelos inspiradores em todo o mundo, incluindo uma nova geração de brasileiras cuja evolução acompanharemos com entusiasmo. A CazéTV é a parceira ideal para a WTA, por ter construído um alcance extraordinário no YouTube e transformado a maneira como milhões de fãs acompanham esportes ao vivo. Juntos, vamos fortalecer a paixão do Brasil pelo tênis e ampliar o alcance e o impacto do tênis feminino nos próximos anos.



Ainda em 2026, a CazéTV também transmitirá um dos eventos mais aguardados do calendário brasileiro de tênis. Nos dias 18 e 19 de setembro, o Brasil recebe a Suíça, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, pelos Qualifiers da Copa Davis, em confronto que vale uma vaga na edição de 2027 da principal competição entre nações do tênis masculino. Disputado em quadra dura coberta, o duelo marca o retorno da competição ao Brasil e pode representar mais um capítulo importante para a nova geração do tênis nacional, impulsionada pela ascensão de João Fonseca.

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CazéTV bate recorde histórico de simultâneos em partida do Brasil contra o Haiti (Foto: Reprodução)

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