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Botafogo x Vitória: Salvio Spinola esclarece polêmica de arbitragem

Duelo é válido pelo Campeonato Brasileiro

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
23/07/2026 21:01
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Salvio Spinola
Salvio Spinola comentou Botafogo x Vitória (Foto: Divulgação)

Botafogo e Vitória estão se enfrentando, na noite desta quinta-feira (23), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Até aqui, o duelo segue empatado por 0 a 0. No primeiro tempo, um lance polêmico irritou torcedores nas redes sociais, e Salvio Spinola esclareceu o lance.

Depois de uma disputa de bola dentro da área do Vitória, Matheus Martins foi para o chão reclamando de muitas dores. Em campo, o árbitro mandou o jogo seguir, e o VAR não recomendou revisão no monitor.

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De acordo com Salvio Spinola, consultor de arbitragem da Record, a arbitragem acertou em não marcar o pênalti em Botafogo x Vitória. O ex-árbitro considerou o contato como normal de jogo.

Onde assistir Botafogo x Vitória

Botafogo e Vitória se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em jogo atrasado pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da CazéTV por streaming, no YouTube. Clique aqui para assistir a Botafogo x Vitória:

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As duas equipes têm a mesma pontuação na tabela de classificação do Brasileirão, com 25, e buscam salto para se aproximarem do primeiro pelotão em busca de vaga na Libertadores.

Botafogo e Vitória se enfrentando no Estádio Nilton Santos
Botafogo e Vitória se enfrentando no Estádio Nilton Santos (Foto: Peter Ilicciev/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Do lado mandante, o Botafogo chega para o duelo após vencer o Santos pelo placar de 2 a 1, também no Nilton Santos, e quer embalar sob o comando de Franclim Carvalho. O técnico português terá à disposição quatro reforços contratados e apresentados, que são: os goleiros Gabriel Batista e Warleson, o lateral-esquerdo Paulinho e o zagueiro Lucas Monzón. Além do quarteto, Danilo, cobiçado na janela, voltou à lista de relacionados após a Copa.

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O Vitória, por sua vez, também chega motivado para a partida contra o Botafogo. Na volta da competição após a Copa do Mundo, o Leão venceu o Vasco por 1 a 0 no Barradão e deu mais um passo importante na campanha liderada pelo técnico Jair Ventura.

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A arbitragem do confronto entre Botafogo e Vitória será de Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS), auxiliado por Maira Mastella Moreira e Tiago Augusto Kappes Diel (ambos do RS). O quarto árbitro será Raimundo Rodrigues De Oliveira (CE), enquanto o VAR ficará com Daiane Muniz (SP).

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