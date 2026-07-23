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Fluminense lança terceira camisa em homenagem às Laranjeiras; veja

Tricolor estreia novo uniforme contra o Bahia, no dia 29

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
23/07/2026 13:58
Atualizado há 40 minutos
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Hulk, Thiago Silva e Samuel Xavier posam com a nova camisa do Fluminense
Hulk, Thiago Silva e Samuel Xavier posam com a nova camisa do Fluminense (Foto: Divulgação/ Puma)

O Fluminense apresentou, nesta quinta-feira (23), a terceira camisa para a temporada de 2026. Produzido pela Puma, o uniforme homenageia as origens do clube no bairro de Laranjeiras e será estreado no dia 29 de julho, contra o Bahia, no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Thiago Silva, Hulk e Samuel Xavier participaram da campanha de lançamento, batizada de "Onde eu sou de casa".

Como é a nova camisa do Fluminense?

A peça tem o verde como cor predominante e detalhes em off-white. O principal elemento visual é uma estampa inspirada em um antigo mapa da região do Estádio de Laranjeiras. O uniforme também traz o primeiro escudo utilizado pelo Fluminense, em 1902, além de gola polo e uma assinatura com a data de fundação do clube: 21 de julho de 1902.

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Segundo o Fluminense, a camisa foi desenvolvida com tecido de poliéster reciclado, seguindo o mesmo padrão adotado nos uniformes principal e reserva.

— O Fluminense deve sempre buscar resgatar e exaltar suas raízes. Essa camisa é uma homenagem ao lugar de onde viemos, às nossas origens. Hoje somos um clube global, mas o nosso coração fica em Laranjeiras. A nossa equipe de marketing e a PUMA entenderam isso com muita sensibilidade, e ficamos muito felizes com o resultado. É uma camisa que tem tudo para fazer muito sucesso entre os nossos torcedores — afirmou o presidente Mattheus Montenegro.

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Alexandre Ajoue, diretor de marca, destacou o processo de criação conjunta entre clube e fornecedora.

— Trabalhamos junto ao Fluminense para unirmos inovação e tecnologia à rica essência do clube. O resgate do primeiro escudo e o mapa das Laranjeiras estampado na peça, são frutos de um longo processo de cocriação, buscando sempre entregar ao torcedor um uniforme moderno, que traduza a grandeza do clube e integre a melhor tecnologia global da PUMA. Estamos muito felizes com o resultado que alcançamos — disse.

Camisa nova do Fluminense verde
Camisa nova do Fluminense verde (Foto: Divulgação/ Puma)

Quanto custa a nova camisa do Fluminense?

A terceira camisa será vendida em duas versões: Jogador e Torcedor.

  • Versão Jogador: R$ 599,99
  • Versão Torcedor adulta: R$ 429,99
  • Versão infantil: R$ 369,99

O modelo utilizado pelos atletas em campo será comercializado nos tamanhos PP ao EGG, nas versões masculina e feminina. A camisa de torcedor também terá opções para adultos e crianças. As vendas começam nesta sexta-feira (24) nas lojas oficiais do Fluminense, da Puma e em pontos físicos da fornecedora.

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O que vem por aí?

O Fluminense volta a campo no domingo (26), contra o Grêmio, pela 20ª rodada do Brasileirão, na Arena do Grêmio.

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