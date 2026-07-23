Fluminense lança terceira camisa em homenagem às Laranjeiras; veja
Tricolor estreia novo uniforme contra o Bahia, no dia 29
O Fluminense apresentou, nesta quinta-feira (23), a terceira camisa para a temporada de 2026. Produzido pela Puma, o uniforme homenageia as origens do clube no bairro de Laranjeiras e será estreado no dia 29 de julho, contra o Bahia, no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Thiago Silva, Hulk e Samuel Xavier participaram da campanha de lançamento, batizada de "Onde eu sou de casa".
Como é a nova camisa do Fluminense?
A peça tem o verde como cor predominante e detalhes em off-white. O principal elemento visual é uma estampa inspirada em um antigo mapa da região do Estádio de Laranjeiras. O uniforme também traz o primeiro escudo utilizado pelo Fluminense, em 1902, além de gola polo e uma assinatura com a data de fundação do clube: 21 de julho de 1902.
Segundo o Fluminense, a camisa foi desenvolvida com tecido de poliéster reciclado, seguindo o mesmo padrão adotado nos uniformes principal e reserva.
— O Fluminense deve sempre buscar resgatar e exaltar suas raízes. Essa camisa é uma homenagem ao lugar de onde viemos, às nossas origens. Hoje somos um clube global, mas o nosso coração fica em Laranjeiras. A nossa equipe de marketing e a PUMA entenderam isso com muita sensibilidade, e ficamos muito felizes com o resultado. É uma camisa que tem tudo para fazer muito sucesso entre os nossos torcedores — afirmou o presidente Mattheus Montenegro.
Alexandre Ajoue, diretor de marca, destacou o processo de criação conjunta entre clube e fornecedora.
— Trabalhamos junto ao Fluminense para unirmos inovação e tecnologia à rica essência do clube. O resgate do primeiro escudo e o mapa das Laranjeiras estampado na peça, são frutos de um longo processo de cocriação, buscando sempre entregar ao torcedor um uniforme moderno, que traduza a grandeza do clube e integre a melhor tecnologia global da PUMA. Estamos muito felizes com o resultado que alcançamos — disse.
Quanto custa a nova camisa do Fluminense?
A terceira camisa será vendida em duas versões: Jogador e Torcedor.
- Versão Jogador: R$ 599,99
- Versão Torcedor adulta: R$ 429,99
- Versão infantil: R$ 369,99
O modelo utilizado pelos atletas em campo será comercializado nos tamanhos PP ao EGG, nas versões masculina e feminina. A camisa de torcedor também terá opções para adultos e crianças. As vendas começam nesta sexta-feira (24) nas lojas oficiais do Fluminense, da Puma e em pontos físicos da fornecedora.
O que vem por aí?
O Fluminense volta a campo no domingo (26), contra o Grêmio, pela 20ª rodada do Brasileirão, na Arena do Grêmio.
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