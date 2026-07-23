Neymar xinga Craque Neto após polêmica com pôquer; veja Camisa 10 santista participou de um torneio de pôquer durante folga

Neymar voltou a protagonizar uma polêmica fora das quatro linhas nesta quinta-feira (23). O atacante do Santos rebateu as críticas feitas por Craque Neto sobre sua participação em um torneio de pôquer durante a folga concedida pelo clube e xingou o apresentador nas redes sociais.

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Após um vídeo com as declarações de Neto ser publicado no Instagram, o camisa 10 comentou de forma direta:

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Comentário de Neymar em publicação de Pilhado em repercussão de Craque Neto (Foto: Reprodução)

O que disse Craque Neto?

Durante o programa Os Donos da Bola, Neto criticou o vídeo publicado por Neymar em que o jogador ironizou as cobranças por ter participado do BSOP Winter durante o período de folga.

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O apresentador afirmou que o atacante pode fazer o que quiser em seu tempo livre, mas questionou a postura adotada nas redes sociais.

— Você pode treinar, pode jogar, pode ser bilionário. O que você não pode é achar que a gente é trouxa. Você vai no Instagram e fala: "Posso treinar agora?". Coisa de menino, de bebezinho — afirmou.

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Neto ainda elevou o tom ao afirmar que Neymar estaria "de folga há anos".

— Você está de folga há mais de sete anos. Está de folga desde a Copa do Mundo. Aí vem perguntar se pode treinar? Que coisa de criança — finalizou.

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Veja o vídeo:

Neto detona Neymar por indireta sobre ida a campeonato de poker:



"Neymar agora mandando: 'Eu posso treinar?'. Você pode. Pode treinar, jogar. ser bilionário, pode ser o que você quiser. O que não pode é achar que a gente é trouxa. O que não pode, Neymar, é eu achar que você é… pic.twitter.com/FP7bIDs8rG — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 23, 2026

Neymar já havia se defendido

Antes da resposta ao apresentador, Neymar publicou um vídeo em suas redes sociais explicando que participou do torneio durante um dia de folga concedido pelo Santos após problemas logísticos no retorno da delegação da Venezuela.

Segundo o atacante, não houve qualquer prejuízo à preparação para a sequência da temporada.

— Estava aqui me preparando para o segundo treino e lembrei que, na minha folga, muita gente ficou falando de eu ter jogado pôquer. Trabalhei de manhã, não fui para o jogo, voltei para os treinos. Estava de folga. Posso treinar ou vocês vão ficar cornetando também? Vai cuidar da sua vida — disparou.

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Veja o vídeo:

Neymar no Instagram:



"Posso treinar ou vocês vão ficar cornetando também? Vai cuidar da sua vida!" pic.twitter.com/BIXHfpSltO — DataFut (@DataFutebol) July 23, 2026

Entenda a polêmica

A repercussão começou depois que Neymar participou de dois torneios do BSOP Winter, em São Paulo, durante a folga do elenco santista.

O atacante disputou o Invitational, com buy-in de R$ 25 mil, e posteriormente entrou no 1-Day High Roller, de R$ 10 mil. Em ambas as competições, foi eliminado antes da zona de premiação.

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