logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Botafogo provoca o Palmeiras após entrada de Danilo; veja

Meia revelado pelo Alviverde completou o 13° jogo no Brasileirão

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
23/07/2026 21:21
Favorite o Lance! no Google
Danilo, do Botafogo, segurando camisa do Botafogo em homenagem a Seleção Brasileira.
Danilo com a nova camisa do Botafogo em homenagem à Seleção. (Imagem: Divulgação/Botafogo)

O Botafogo não perdeu a chance de provocar o Palmeiras nesta quarta-feira. Durante o duelo contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, Danilo foi acionado e entrou em campo. Com isso, o volante chegou ao 13º jogo na competição e não poderá mais defender outro clube na atual edição do Brasileirão.

Assim que o jogador entrou na partida, o Botafogo publicou um vídeo nas redes sociais em tom de provocação. Na legenda, o clube fez questão de reforçar o vínculo do atleta com o Alvinegro.

continua após a publicidade

➡️Botafogo x Vitória: Salvio Spinola esclarece polêmica de arbitragem

"Danilo Santos, jogador do BOTAFOGO e da Seleção Brasileira, em campo!", escreveu o Glorioso. Confira a publicação:

Danilo vinha sendo ligado ao Palmeiras nas últimas semanas. Revelado pelo Verdão, o jogador teve passagem marcante pelo clube paulista antes de seguir para o futebol europeu e, posteriormente, retornar ao Brasil para defender o Botafogo.

A entrada contra o Vitória, porém, mudou o cenário. Ao atingir o limite de partidas no Campeonato Brasileiro, Danilo fica impedido de atuar por outra equipe na competição.

continua após a publicidade

Danilo entra em campo pelo Botafogo e frustra tentativa do Palmeiras

Fim de papo entre Palmeiras, Botafogo e Danilo. O camisa oito do Glorioso entrou na partida desta quinta-feira (23), com o Vitória, após começar no banco, e, com isso, não poderá mais defender nenhum outro clube no Brasileirão por entrar em campo pela 13ª vez na competição.

Danilo em ação contra o Palmeiras (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
Danilo em ação contra o Palmeiras (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

🤑 Receba 12% de cashback em jogos de slots na Estrelabet
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

continua após a publicidade

Conforme antecipou o Lance! na véspera da partida, Danilo se colocou à disposição do técnico Franclim Carvalho para atuar diante do Vitória. Os bastidores do clube indicavam que o jogador, em nenhum momento, abordou a diretoria para uma saída do Botafogo para o Palmeiras.

O clube paulista, por sua vez, via Danilo como peça-chave para o time de Abel Ferreira e grande desejo da janela de transferência. Leila Pereira e Anderson Barros acenaram com oferta de 28 milhões de euros (R$ 161 milhões), o que foi rechaçado pelo Botafogo.

continua após a publicidade

A escalação de Danilo no Botafogo frustra os planos do Palmeiras. Leila, inclusive, chegou a dar entrevistas afirmando que o desejo do jogador era regressar ao clube formador.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Botafogo e Vitória empataram sem gols no Brasileirão

Fora de Campo

Gol perdido em Botafogo x Vitória viraliza: 'Não dá'

Há 1 minuto
Danilo em ação pelo Botafogo contra o Vitória

Fora de Campo

Danilo beijou o escudo do Botafogo ao entrar em campo? Entenda

Há 13 minutos
Franclim Carvalho é o técnico do Botafogo

Botafogo

Franclim cita Leila e reclama da imprensa em caso envolvendo Botafogo, Danilo e Palmeiras

Há 16 minutos
Warleson de uniforme azul em estreia pelo Botafogo

Botafogo

Warleson valoriza estreia pelo Botafogo e parceria com Danilo: 'Uau'

Há 19 minutos
Franclim Carvalho em Botafogo x Vitória

Fora de Campo

Franclim Carvalho é alvo de críticas após empate do Botafogo com o Vitória

Há 42 minutos
Matheus Martins chuta e para em defesa de Lucas Arcanjo em duelo entre Botafogo e Vitória

Botafogo

Dê suas notas: avalie os jogadores do Botafogo no empate com o Vitória

Há 50 minutos
Mais LANCE!
Danilo em ação pelo Botafogo contra o Vitória

Danilo volta, e Botafogo para em Arcanjo em empate com o Vitória pelo Brasileirão

Salvio Spinola

Botafogo x Vitória: Salvio Spinola esclarece polêmica de arbitragem

Danilo não deixará o Botafogo rumo ao Palmeiras

Danilo entra em campo pelo Botafogo e frustra tentativa do Palmeiras

Camisa do Botafogo exposta na baliza do Estádio Nilton Santos

Danilo fica no banco, e Botafogo terá estreia diante do Vitória; veja escalação

Botafogo e Bahia estão presentes no trailler do novo EAFC27

Times brasileiros surgem no trailer do EA Sports FC 27 e empolgam fãs

Bastos em ação pelo Botafogo

Botafogo rescinde contrato com zagueiro Bastos

Danilo comemorando gol pelo Botafogo (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

Botafogo defende sequência invicta de quase nove anos diante do Vitória

Almada sorrindo

Torcedores do Botafogo reagem a possível acerto de Almada com Flamengo

Botafogo e Vitória se enfrentam pelo Brasileirão

Botafogo x Vitória: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Danilo em ação durante Botafogo x Internacional

Botafogo relaciona Danilo para jogo com o Vitória pelo Brasileirão

Domingos Andrade é o novo volante do Botafogo

Domingos Andrade exalta acerto e projeta passagem pelo Botafogo: 'Clube glorioso'

Danilo comemora gol pelo Botafogo em jogo da Libertadores contra o Racing

Palmeiras eleva proposta por Danilo e aguarda resposta do Botafogo

Diretor Léo Coelho, do Botafogo, apresentou Paulinho e Lucas Monzón

Paulinho e Lucas Monzón são apresentados pelo Botafogo e destacam adaptação