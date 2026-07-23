Botafogo provoca o Palmeiras após entrada de Danilo; veja Meia revelado pelo Alviverde completou o 13° jogo no Brasileirão

O Botafogo não perdeu a chance de provocar o Palmeiras nesta quarta-feira. Durante o duelo contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, Danilo foi acionado e entrou em campo. Com isso, o volante chegou ao 13º jogo na competição e não poderá mais defender outro clube na atual edição do Brasileirão.

Assim que o jogador entrou na partida, o Botafogo publicou um vídeo nas redes sociais em tom de provocação. Na legenda, o clube fez questão de reforçar o vínculo do atleta com o Alvinegro.

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"Danilo Santos, jogador do BOTAFOGO e da Seleção Brasileira, em campo!", escreveu o Glorioso. Confira a publicação:

Danilo vinha sendo ligado ao Palmeiras nas últimas semanas. Revelado pelo Verdão, o jogador teve passagem marcante pelo clube paulista antes de seguir para o futebol europeu e, posteriormente, retornar ao Brasil para defender o Botafogo.

A entrada contra o Vitória, porém, mudou o cenário. Ao atingir o limite de partidas no Campeonato Brasileiro, Danilo fica impedido de atuar por outra equipe na competição.

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Danilo entra em campo pelo Botafogo e frustra tentativa do Palmeiras

Fim de papo entre Palmeiras, Botafogo e Danilo. O camisa oito do Glorioso entrou na partida desta quinta-feira (23), com o Vitória, após começar no banco, e, com isso, não poderá mais defender nenhum outro clube no Brasileirão por entrar em campo pela 13ª vez na competição.

Danilo em ação contra o Palmeiras (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

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Conforme antecipou o Lance! na véspera da partida, Danilo se colocou à disposição do técnico Franclim Carvalho para atuar diante do Vitória. Os bastidores do clube indicavam que o jogador, em nenhum momento, abordou a diretoria para uma saída do Botafogo para o Palmeiras.

O clube paulista, por sua vez, via Danilo como peça-chave para o time de Abel Ferreira e grande desejo da janela de transferência. Leila Pereira e Anderson Barros acenaram com oferta de 28 milhões de euros (R$ 161 milhões), o que foi rechaçado pelo Botafogo.

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A escalação de Danilo no Botafogo frustra os planos do Palmeiras. Leila, inclusive, chegou a dar entrevistas afirmando que o desejo do jogador era regressar ao clube formador.