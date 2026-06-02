Clubes brasileiros e especialistas dos EUA se reúnem para debater o futuro dos gramados

A poucos dias do início da Copa do Mundo de 2026, representantes de clubes brasileiros, estádios, federações e especialistas internacionais se reuniram em Tremembé (SP) para discutir tecnologias e tendências voltadas aos gramados esportivos. O encontro, promovido pela Itograss, reuniu profissionais ligados ao futebol brasileiro e responsáveis pela preparação de campos que receberão partidas do Mundial nos Estados Unidos, Canadá e México.

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O Sports Turf Field Day 2026 teve como foco soluções para arenas multiuso, novas variedades de grama e métodos de instalação que buscam reduzir o tempo de recuperação dos campos. Participaram do evento representantes de clubes como Flamengo, Fluminense, Vasco, Corinthians, Red Bull Bragantino, Portuguesa, Londrina e Boa Vista, além de gestores de estádios, federações e universidades.

Entre os palestrantes esteve Travis Hogan, diretor de gestão de gramados do Kansas City Chiefs, franquia da NFL. Ele apresentou detalhes das adaptações realizadas no Arrowhead Stadium para atender às exigências da Fifa durante a Copa do Mundo.

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— Utilizo a NorthBridge há 13 anos. Se ela é capaz de tolerar a tração de três ou mais jogos por temporada na NFL, com certeza aguentará a pressão da Copa do Mundo. É a variedade mais forte para o clima que temos e para a quantidade de jogos que recebemos, pois é uma grama com predominância de rizomas que suporta bem o tráfego no período de dormência e tem boa recuperação.

— No meio do verão, quando os dias são longos e o calor é intenso, poderíamos ter três partidas por semana facilmente na NorthBridge sem problemas de manutenção.

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Grama do estádio do Kansas City Chiefs, da NFL (Foto: Divulgação / Kansas City Chiefs)

Hogan também abordou a tecnologia GameOnGrass, comercializada no Brasil sob o nome Play OnTime, que permite a substituição rápida de gramados naturais em estádios.

— Permite que estádios e clubes gerem mais renda e tenham versatilidade, pois é possível fazer a substituição do gramado em um período de tempo muito curto. Podemos ter um jogo no domingo, um show no sábado, trocar o gramado e estar pronto para jogar novamente na segunda-feira.

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Outro participante foi Chad Price, sócio-fundador da Carolina Green e responsável pelo gramado natural instalado no MetLife Stadium, palco da final da Copa do Mundo de 2026. O especialista detalhou o funcionamento do sistema GameOnGrass, validado pela Fifa para utilização em 14 das 16 arenas do torneio.

— Eu acredito que o cultivo em tecnologia GameOnGrass é uma enorme ferramenta para tornar os estádios disponíveis para muito mais atividades, como concertos, e ainda assim fornecer uma superfície de jogo melhor para o atleta. É possível oferecer as duas situações.

— Agora temos uma solução que fornece uma excelente superfície de grama natural que podemos substituir conforme necessário. Isso expande a capacidade do que podemos fazer com esses estádios.

— Assim que produzimos o primeiro campo, o segundo veio logo em seguida e espalhou-se a notícia de que era um produto viável, permitindo mais eventos, substituição imediata e jogo imediato. Desde então, temos lutado para suprir a demanda pelo produto.

Durante o evento também foi apresentada a Celebration Hybrid, variedade desenvolvida pela Universidade do Mississippi a partir de um programa de pesquisa que avaliou mais de 100 tipos de grama. O modelo combina resistência ao uso intenso com adaptação a ambientes com menor incidência de luz.

A tecnologia já foi implantada no centro de treinamento do Mirassol. Responsável pelo projeto, o engenheiro agrônomo Fabrício Spolon avaliou os primeiros resultados da utilização da nova variedade.

— Hoje nós buscamos qualidade, performance e segurança para os atletas. E tudo isso tem que se adequar a uma ótima relação custo-benefício. Ainda é cedo para dar um parecer definitivo, mas, pelo que a Celebration Hybrid vem apresentando nestes primeiros meses, é uma variedade que tem um potencial grande e, principalmente, uma relação custo-benefício muito interessante.

— Os clubes estão passando a ter uma série de opções que, há cinco ou seis anos, era estritamente restrita a uma ou a duas variedades de grama. Hoje já falamos em quatro, cinco, e cada uma com a sua particularidade. Fica aí a concorrência técnica entre as variedades. Eu posso dizer que a Hybrid é uma candidata muito boa nessa disputa.

Coordenador do Centro de Gramados Esportivos e Inovação da Itograss, Rodrigo Santos destacou a ampliação das alternativas disponíveis para clubes e estádios brasileiros.

— A Itograss está atenta aos principais programas de desenvolvimento de novas variedades, especialmente de gramados esportivos. Tivemos a oportunidade de trazer ao mercado brasileiro, além de um método inovador que permite a utilização do gramado poucas horas após a sua instalação, que é o Play OnTime, duas novas variedades, a Celebration Hybrid e a NorthBridge, cada uma com a sua especificidade, mas as duas já atendendo aos novos requisitos da evolução do gramado esportivo. Com a combinação dessas novidades e das variedades que já produzimos, é possível atender os clubes em todas as situações.

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