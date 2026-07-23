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Atuação de Yuri Alberto chama atenção em Corinthians x Remo: 'Diferenciado'

Atacante foi o grande destaque da partida

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
23/07/2026 21:47
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Yuri Alberto, atacante do Corinthians comemorando gol contra o Remo
Yuri Alberto, atacante do Corinthians comemorando gol contra o Remo (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)

Yuri Alberto voltou a ser decisivo pelo Corinthians na vitória por 3 a 0 sobre o Remo, nesta quinta-feira (23), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o camisa 9 marcou dois gols e foi o principal nome da equipe na Neo Química Arena.

➡️ Veja gols em Corinthians x Remo: Yuri Alberto marca duas vezes e Kaio César amplia

A atuação do camisa 9 repercutiu entre os torcedores nas redes sociais, muitos internautas destacaram a boa fase do atacante e a importância dele para o setor ofensivo do Corinthians. Com os dois gols, Yuri Alberto encerrou a noite como o principal destaque do Timão e foi peça fundamental para a vitória convincente diante do Remo.

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Veja a repercussão:

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Como foi a partida?

Texto de: Guilherme Lesnok.

Corinthians criou as principais chances pelo lado direito do ataque, especialmente com seu camisa 9, Yuri Alberto. O atacante levou perigo em uma cabeçada e, aos 26 minutos, aproveitou um bom passe do volante André para finalizar rasteiro. O goleiro Marcelo Rangel falhou na defesa, e a bola entrou, abrindo o placar. O segundo gol do Timão saiu aos 39 minutos, em um belo contra-ataque iniciado por Kaio César. O atacante recuperou a bola e tocou para Yuri Alberto, que girou sobre a marcação e encontrou Zakaria Labyad. O meia percebeu Breno Bidon dentro da área, que ajeitou de cabeça para Kaio César completar para o gol, concluindo a jogada que ele mesmo havia iniciado. O lance ainda foi revisado pelo VAR antes da confirmação do gol. Deu tempo ainda na primeira etapa para Yuri Alberto aproveitar sobra de bola dentro da área e fazer o 3 a 0.

Yuri Alberto, atacante do Corinthians comemorando gol contra o Remo
Yuri Alberto, atacante do Corinthians comemorando gol contra o Remo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

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