Atuação de Yuri Alberto chama atenção em Corinthians x Remo: 'Diferenciado'
Atacante foi o grande destaque da partida
Yuri Alberto voltou a ser decisivo pelo Corinthians na vitória por 3 a 0 sobre o Remo, nesta quinta-feira (23), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o camisa 9 marcou dois gols e foi o principal nome da equipe na Neo Química Arena.
➡️ Veja gols em Corinthians x Remo: Yuri Alberto marca duas vezes e Kaio César amplia
A atuação do camisa 9 repercutiu entre os torcedores nas redes sociais, muitos internautas destacaram a boa fase do atacante e a importância dele para o setor ofensivo do Corinthians. Com os dois gols, Yuri Alberto encerrou a noite como o principal destaque do Timão e foi peça fundamental para a vitória convincente diante do Remo.
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Veja a repercussão:
Quem não defende o Yuri Alberto do primeiro semestre não merece viver o Yuri Alberto do segundo semestre— Francisco (@francisco_sccp) July 23, 2026
pare de me iludir yuri alberto— davi (@daviewillump) July 23, 2026
todo ano o 2° semestre dele é diferenciado, já ate me acostumei— Mattews (@KingTheuss) July 23, 2026
Yuri Alberto metendo 2 gols logo no primeiro tempo contra o Remo. Tem que respeitar o maior!— GaLyndo.🐓 (@eugalyndo) July 23, 2026
Boraaaa Corinthians pic.twitter.com/rQNl9GNzY2
Hoje vimos o Yuri Alberto acertar uma virada de bola sem dar uma canelada. Diniz trabalhou nessa parada da Copa viu.— Fiel Nacional (@fielnacional) July 23, 2026
Esse é o Yuri Alberto que queremos Corinthians https://t.co/Zc9Xe4QlOG— Nilda Campos (@Nilda946) July 23, 2026
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Como foi a partida?
Texto de: Guilherme Lesnok.
O Corinthians criou as principais chances pelo lado direito do ataque, especialmente com seu camisa 9, Yuri Alberto. O atacante levou perigo em uma cabeçada e, aos 26 minutos, aproveitou um bom passe do volante André para finalizar rasteiro. O goleiro Marcelo Rangel falhou na defesa, e a bola entrou, abrindo o placar. O segundo gol do Timão saiu aos 39 minutos, em um belo contra-ataque iniciado por Kaio César. O atacante recuperou a bola e tocou para Yuri Alberto, que girou sobre a marcação e encontrou Zakaria Labyad. O meia percebeu Breno Bidon dentro da área, que ajeitou de cabeça para Kaio César completar para o gol, concluindo a jogada que ele mesmo havia iniciado. O lance ainda foi revisado pelo VAR antes da confirmação do gol. Deu tempo ainda na primeira etapa para Yuri Alberto aproveitar sobra de bola dentro da área e fazer o 3 a 0.
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