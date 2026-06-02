Entre os 91 integrantes da delegação da Seleção Brasileira que embarcou para a Copa do Mundo de 2026, na noite de segunda-feira, um detalhe chamou a atenção na foto oficial divulgada pela CBF. Em meio aos 26 jogadores, membros da comissão técnica e demais profissionais que acompanharão o Brasil na busca pelo hexacampeonato, quatro mulheres aparecem na imagem. Mas quem são elas e quais funções exercem nos bastidores da equipe de Carlo Ancelotti?

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As representantes femininas da delegação são Claudia Schnabl, gerente-geral da Seleção; Andréia Picanço, médica assistente e nutróloga; Marisa Santiago, psicóloga; e Priscila Mesquita, assessora de comunicação. Juntas, elas ocupam cargos estratégicos em áreas fundamentais para o funcionamento da equipe durante o Mundial.

A mais experiente do grupo é Andréia Picanço. Integrante da comissão médica da Seleção Brasileira, ela participará de sua terceira Copa do Mundo consecutiva, após marcar presença nas edições da Rússia, em 2018, e do Catar, em 2022.

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Andréia Picanço é médica assistente da CBF (Foto: Reprodução)

Outra personagem importante nos bastidores é Claudia Schnabl Faria. Uma das funcionárias mais antigas da CBF, ela é responsável por coordenar aspectos administrativos, logísticos e operacionais da delegação ao longo da competição.

Claudia Schnabl atua como gerente-geral da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

Na área da saúde mental, o trabalho fica a cargo de Marisa Santiago. Especialista em psicologia do esporte, ela integra as seleções da CBF desde 2024 e também atua profissionalmente no Grêmio.

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Marisa Santiago é a psicóloga da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

Já Priscila Mesquita desempenha funções ligadas à comunicação da Seleção, participando do relacionamento com a imprensa e do suporte às ações institucionais realizadas durante a Copa do Mundo.

Priscila Mesquita integra a área de comunicação da CBF (Foto: Reprodução)

Os nomes e as atribuições das quatro profissionais constam no press kit oficial divulgado pela CBF à imprensa no último domingo. O material apresenta a estrutura completa da delegação brasileira e destaca o papel exercido por cada integrante durante a disputa da Copa do Mundo.

Brasil na Copa do Mundo

O Brasil estreia no Mundial no próximo dia 13 de junho, contra o Marrocos. Antes disso, a equipe fará um amistoso preparatório diante do Egito, neste sábado, às 19h (de Brasília). A Seleção Brasileira desembarcou na manhã desta terça-feira nos Estados Unidos.

Seleção Brasileira no desembarque no Aeroporto de Newark, em Nova Jersey, para a Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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