O apresentador do Charla Podcast, Bruno Cantarelli foi o segundo entrevistado da série 'Minha superstição', que traz a forma como artistas, jornalistas, comentaristas e narradores montam suas superstições e promessas que criam durante a Copa do Mundo de 2026 para o leitor do Lance!. O narrador revelou um amuleto importante para o Brasil ser consagrado como o grande campeão do Mundial.

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Ao ser perguntado se o narrador teria alguma superstição para os jogos da Seleção Brasileira, Bruno prontamente contou qual seria o principal fator para que o hexa seja realidade para o país.

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— Como botafoguense, tem muita superstição, não tem jeito. A primeira é que a Seleção tem que ter um jogador do Botafogo, e nessa vai ter (Danilo). Outra parada é a minha superstição antes de narrar é... Vou falar baixo, porque a fono odeia, mas tem que tomar cafézinho da sorte, não tem jeito. E por último, é o sinal da cruz, assim que o juiz apita o inicio do jogo — revelou ao Lance!.

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Confira o vídeo completo:

Bruno Cantarelli vai narrar os jogos da Seleção Brasileira

A Rádio Mix FM 106.3 confirmou a aquisição dos direitos de transmissão na última quinta-feira (14) da Copa do Mundo de 2026. Todas as partidas serão veiculadas em rede nacional em parceria com o Charla Podcast, que passa a integrar a cobertura esportiva da emissora.

Os apresentadores do Charla Podcast, Bruno Cantarelli e Beto Junior, terão a oportunidade de narrar os jogos do Brasil em rede nacional. O podcast já atua na grade da Mix FM 102.1 do Rio de Janeiro desde janeiro de 2026.

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Seleção desembarcou nos EUA na última semana (Foto: Jordan Bank/Getty Images via AFP)

Seleção rumo à Copa do Mundo 2026

A cidade de Nova Jersey será a base do Brasil para a disputa da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira tem mais um amistoso preparatório agendado antes da estreia no torneio. O Brasil enfrenta o Egito no próximo sábado (6).

Nesta terça-feira (2), a programação da Seleção envolve a chegada ao Hotel The Ridge, em Basking Ridge, em Nova Jersey, prevista para às 9h30 (de Brasília). No fim da tarde, às 17h (de Brasília), no CT do Red Bull.

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A primeira partida do time brasileiro no Mundial está marcada para 13 de junho. Na data, a equipe do treinador Carlo Ancelotti enfrenta o Marrocos, em Nova York, Estados Unidos. Além da seleção africana, o Brasil também irá enfrentar Escócia e Haiti, pelo Grupo C, no início do torneio.

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