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Gol perdido em Botafogo x Vitória viraliza: 'Não dá'

Glorioso empatou com o Leão no Nilton Santos

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
23/07/2026 22:32
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Botafogo e Vitória empataram sem gols no Brasileirão
Botafogo e Vitória empataram sem gols no Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Medina virou alvo de críticas de torcedores do Botafogo após perder uma chance incrível no segundo tempo do empate em 0 a 0 contra o Vitória, nesta quinta-feira (23), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.

O lance aconteceu depois de boa construção ofensiva do Botafogo. Huguinho deu ótimo passe para Vitinho, que chegou pelo lado e tocou para trás. Medina apareceu sozinho dentro da área, com boa condição para finalizar, mas pegou mal na bola e isolou.

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➡️Botafogo x Vitória: Salvio Spinola esclarece polêmica de arbitragem

Nas redes sociais, torcedores lamentaram o gol perdido em Botafogo x Vitória e criticaram Medina pela finalização. Veja abaixo a repercussão:

Matheus Martins chuta e para em defesa de Lucas Arcanjo em duelo entre Botafogo e Vitória
Matheus Martins chuta e para em defesa de Lucas Arcanjo em duelo entre Botafogo e Vitória (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

Veja o lance e os comentários

Como foi o jogo entre Botafogo e Vitória

Como esperado devido às características das duas equipes, um jogo muito estudado de ambas as partes e com lances perigosos dos dois lados. O Botafogo, com retornos de Montoro e Arthur Cabral, foi quem deu as cartas primeiro. Cabral arriscou de muito longe, mirando o ângulo superior esquerdo, e obrigou Lucas Arcanjo a fazer linda defesa. O Vitória, quando chegou com Renê, parou em ótima intervenção do goleiro Warleson, estreante na meta alvinegra.

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Em linhas gerais, a primeira parte do jogo foi marcada por muito equilíbrio. Se o Leão teve maior posse de bola, com 52%, foi o Glorioso quem acumulou mais chegadas, com sete finalizações e cinco escanteios. Ainda que a dupla de extremos (Villalba e Matheus Martins) pouco tenha rendido, nomes da parte criativa, como Medina e Montoro, articularam o jogo.

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Os donos da casa cresceram muito na segunda etapa e "incendiaram" a arquibancada do Nilton Santos, mas tiveram muita dificuldade para passarem por Lucas Arcanjo, destaque absoluto do Vitória. Os botafoguenses voltaram a festejar aos 21 minutos, quando Danilo saiu do banco de reservas e entrou em campo pela 13ª vez neste Brasileirão. Os torcedores presentes no Niltão aproveitaram para provocar o Palmeiras, que tentava a contratação do meio-campista.

Apesar da festa da torcida e do ímpeto alvinegro em busca do gol, o zero a zero não saiu do placar no Nilton Santos. Assim, um ponto para cada lado.

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