MORRISTOWN, NJ (EUA) - A Seleção Brasileira usará três combinações de uniformes diferentes nos três primeiros jogos da Copa do Mundo. A equipe do técnico Carlo Ancelotti usará a tradicional camisa amarela na estreia, diante do Marrocos, e no jogo derradeiro da fase, com o Escócia, mas mesmo nesses casos haverá diferenças nas meias e calções. Contra o Haiti, o Brasil jogará de azul.

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A definição aconteceu nesta segunda-feira (1). Dia 13, na estreia com o Marrocos, o Brasil irá a campo com o uniforme tradicional: camisa amarela, calção azul e meias brancas. O goleiro irá usar camisa cinza/preta, e meias e calção preto. O Marrocos vai de camisa vermelha.

Seis dias depois, em 19 de junho, a Seleção irá encarar o Haiti com camisa e calção azuis, e meias pretas. O goleiro fardará magenta. Os haitianos, por sua vez, irão jogar de campo.

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Na última partida da fase, com a Escócia, em 24 de junho, o Brasil voltará a jogar com a camisa amarela, mas o calção e as meias serão brancos. O goleiro vestirá vermelho de cima a baixo. A Escócia terá o tradicional uniforme azul.

A definição dos uniformes foi feita pela Fifa para todos os jogos da primeira fase da Copa do Mundo. A entidade utiliza basicamente dois critérios: prioriza o uniforme número 1, e o contraste de cores entre os os adversários.

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É por causa disso que o Brasil irá jogar com combinações diferentes mesmo nas partidas que jogará de amarelo. Como a Escócia joga de azul, e será mandante da partida que será disputada em Miami, a Seleção terá de mudar a cor do calção no terceiro jogo da fase.

Goleiro do Brasil irá de vermelho no jogo com a Escócia, pela 3ª rodada da Copa do Mundo (Reprodução/Fifa)

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