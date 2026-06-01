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Brasil terá três combinações de uniformes na 1ª fase da Copa do Mundo

Seleção jogará duas vezes de amarelo e terá camisa vermelha no gol

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Marcio Dolzan
Enviado Especial
Dia 01/06/2026
21:15
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Fifa definiu cores dos uniformes do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo
imagem cameraFifa definiu cores dos uniformes do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo (Reprodução/Fifa)
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MORRISTOWN, NJ (EUA) - A Seleção Brasileira usará três combinações de uniformes diferentes nos três primeiros jogos da Copa do Mundo. A equipe do técnico Carlo Ancelotti usará a tradicional camisa amarela na estreia, diante do Marrocos, e no jogo derradeiro da fase, com o Escócia, mas mesmo nesses casos haverá diferenças nas meias e calções. Contra o Haiti, o Brasil jogará de azul.

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A definição aconteceu nesta segunda-feira (1). Dia 13, na estreia com o Marrocos, o Brasil irá a campo com o uniforme tradicional: camisa amarela, calção azul e meias brancas. O goleiro irá usar camisa cinza/preta, e meias e calção preto. O Marrocos vai de camisa vermelha.

Seis dias depois, em 19 de junho, a Seleção irá encarar o Haiti com camisa e calção azuis, e meias pretas. O goleiro fardará magenta. Os haitianos, por sua vez, irão jogar de campo.

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Na última partida da fase, com a Escócia, em 24 de junho, o Brasil voltará a jogar com a camisa amarela, mas o calção e as meias serão brancos. O goleiro vestirá vermelho de cima a baixo. A Escócia terá o tradicional uniforme azul.

A definição dos uniformes foi feita pela Fifa para todos os jogos da primeira fase da Copa do Mundo. A entidade utiliza basicamente dois critérios: prioriza o uniforme número 1, e o contraste de cores entre os os adversários.

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É por causa disso que o Brasil irá jogar com combinações diferentes mesmo nas partidas que jogará de amarelo. Como a Escócia joga de azul, e será mandante da partida que será disputada em Miami, a Seleção terá de mudar a cor do calção no terceiro jogo da fase.

Fifa definiu cores dos uniformes do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo
Goleiro do Brasil irá de vermelho no jogo com a Escócia, pela 3ª rodada da Copa do Mundo (Reprodução/Fifa)

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