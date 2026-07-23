Torcedores do Grêmio mandam recado a Luís Castro após derrota
O tricolor gaúcho foi derrotado por 3 a 2
O Grêmio foi derrotado por 3 a 2 pelo Bolívar, nesta quinta-feira (23), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Apesar de Luís Castro não ter comandado a equipe à beira do campo por recomendação médica devido ao risco da altitude boliviana, o resultado aumentou a pressão sobre o treinador, que virou alvo de críticas dos torcedores nas redes sociais.
➡️Veja gols em Bolívar x Grêmio: Cauteruccio, Villasanti, Robson, Tetê e Asprilla marcam
Vetado pelos médicos por conta do histórico de pneumotórax, o português foi substituído pelo auxiliar Vitor Severino, autorizado pela Conmebol a dirigir a equipe. Mesmo assim, parte da torcida atribuiu o desempenho ao trabalho desenvolvido por Luís Castro desde sua chegada ao clube.
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Muitos torcedores afirmaram que o desempenho da equipe reflete o trabalho do treinador e demonstraram preocupação com a sequência da temporada.
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Veja a repercussão:
Conseguimos tomar 3 gols do Bolívar, Luis Castro e Odorico, parabens, obrigado por apequenarem o clube 👏🏻👏🏻Ainda bem que ja estamos montando time pra série B— bezin (@b3zinnnnnn) July 23, 2026
Sou absolutamente contra a demissão de Luis Castro, que aumentaria ainda mais o problema financeiro do Grêmio. Este time é ruim de doer e nem o Guardiola nos salvaria do rebaixamento. Trocar o treinador é a nossa menor preocupação. Time vagabundo.— A. CALDAS (@Alex_Caldass) July 23, 2026
Por favor luis Castro, faz uns tres turnos diários para ajeitar essa bola aerea defensiva do Grêmio. Bola cruzada os zagueiros ficam que nem uns bobões perdidos.— Gilberto Jr (@Giba_SantosJr) July 23, 2026
Luis Castro nunca conseguiu chegar nem perto de arrumar. Os jogos que o Grêmio não tomou gol sempre foram por conta OU DO GOLEIRO ou da péssima pontaria do adversário (ou os dois juntos). Antes, tu tirava o Viery de bom. Agora, não sobra nada. https://t.co/wEP53fOnM1— Breno Verdi (@brenoverdi) July 23, 2026
é muita coisa dando errado:— Victor ✊🏿 (@Ferreira_vitao_) July 23, 2026
- Luis Castro não consegue fazer os jogadores renderem minimamente.
- Os jogadores não se esforçam minimamente.
- A direção não contrata ninguém minimamente decente.
- Tem muito jogador ruim maximamente.
Como foi a partida entre Bolívar e Grêmio?
O Bolívar abriu o placar logo no primeiro minuto. Pato Rodríguez cruzou para Martín Cauteruccio, que cabeceou para fazer 1 a 0. O Grêmio reagiu aos 15 minutos com Mathías Villasanti. Após sobra na área, o volante paraguaio finalizou com categoria para empatar.
A igualdade, porém, durou pouco. Na sequência, Pato Rodríguez venceu Pavon pela ponta, cruzou para Jesús Sagredo finalizar, Weverton fez defesa parcial e Robson Matheus aproveitou o rebote para recolocar os bolivianos em vantagem.
Ainda no primeiro tempo, Tetê deixou tudo igual novamente. Depois de uma cobrança de escanteio, o atacante arriscou de fora da área, contou com desvio em Cauteruccio e enganou Lampe.
Na etapa final, aos 12 minutos, Jesús Sagredo cruzou para Asprilla aparecer nas costas de Pavon e marcar o terceiro gol do Bolívar, definindo a vitória por 3 a 2.
Com a derrota por 3 a 2, o Grêmio precisará vencer o Bolívar no jogo de volta, em Porto Alegre, para seguir vivo na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.
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