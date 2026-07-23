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Torcedores do Grêmio mandam recado a Luís Castro após derrota

O tricolor gaúcho foi derrotado por 3 a 2

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
23/07/2026 21:05
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Luís Castro não estava a beira do campo em Bolívar x Grêmio
Luís Castro não estava a beira do campo em Bolívar x Grêmio (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

O Grêmio foi derrotado por 3 a 2 pelo Bolívar, nesta quinta-feira (23), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Apesar de Luís Castro não ter comandado a equipe à beira do campo por recomendação médica devido ao risco da altitude boliviana, o resultado aumentou a pressão sobre o treinador, que virou alvo de críticas dos torcedores nas redes sociais.

➡️Veja gols em Bolívar x Grêmio: Cauteruccio, Villasanti, Robson, Tetê e Asprilla marcam

Vetado pelos médicos por conta do histórico de pneumotórax, o português foi substituído pelo auxiliar Vitor Severino, autorizado pela Conmebol a dirigir a equipe. Mesmo assim, parte da torcida atribuiu o desempenho ao trabalho desenvolvido por Luís Castro desde sua chegada ao clube.

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Muitos torcedores afirmaram que o desempenho da equipe reflete o trabalho do treinador e demonstraram preocupação com a sequência da temporada.

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Veja a repercussão:

Como foi a partida entre Bolívar e Grêmio?

O Bolívar abriu o placar logo no primeiro minuto. Pato Rodríguez cruzou para Martín Cauteruccio, que cabeceou para fazer 1 a 0. O Grêmio reagiu aos 15 minutos com Mathías Villasanti. Após sobra na área, o volante paraguaio finalizou com categoria para empatar.

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A igualdade, porém, durou pouco. Na sequência, Pato Rodríguez venceu Pavon pela ponta, cruzou para Jesús Sagredo finalizar, Weverton fez defesa parcial e Robson Matheus aproveitou o rebote para recolocar os bolivianos em vantagem.

Ainda no primeiro tempo, Tetê deixou tudo igual novamente. Depois de uma cobrança de escanteio, o atacante arriscou de fora da área, contou com desvio em Cauteruccio e enganou Lampe.

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Bolívar venceu o Grêmio por 3 a 2 em jogo agitado na Sul-Americana
Bolívar venceu o Grêmio por 3 a 2 em jogo agitado na Sul-Americana (Foto: AIZAR RALDES / AFP)

Na etapa final, aos 12 minutos, Jesús Sagredo cruzou para Asprilla aparecer nas costas de Pavon e marcar o terceiro gol do Bolívar, definindo a vitória por 3 a 2.

Com a derrota por 3 a 2, o Grêmio precisará vencer o Bolívar no jogo de volta, em Porto Alegre, para seguir vivo na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

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