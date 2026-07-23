Torcedores do Grêmio mandam recado a Luís Castro após derrota O tricolor gaúcho foi derrotado por 3 a 2

O Grêmio foi derrotado por 3 a 2 pelo Bolívar, nesta quinta-feira (23), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Apesar de Luís Castro não ter comandado a equipe à beira do campo por recomendação médica devido ao risco da altitude boliviana, o resultado aumentou a pressão sobre o treinador, que virou alvo de críticas dos torcedores nas redes sociais.

➡️Veja gols em Bolívar x Grêmio: Cauteruccio, Villasanti, Robson, Tetê e Asprilla marcam

Vetado pelos médicos por conta do histórico de pneumotórax, o português foi substituído pelo auxiliar Vitor Severino, autorizado pela Conmebol a dirigir a equipe. Mesmo assim, parte da torcida atribuiu o desempenho ao trabalho desenvolvido por Luís Castro desde sua chegada ao clube.

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Muitos torcedores afirmaram que o desempenho da equipe reflete o trabalho do treinador e demonstraram preocupação com a sequência da temporada.

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Veja a repercussão:

Conseguimos tomar 3 gols do Bolívar, Luis Castro e Odorico, parabens, obrigado por apequenarem o clube 👏🏻👏🏻Ainda bem que ja estamos montando time pra série B — bezin (@b3zinnnnnn) July 23, 2026

Sou absolutamente contra a demissão de Luis Castro, que aumentaria ainda mais o problema financeiro do Grêmio. Este time é ruim de doer e nem o Guardiola nos salvaria do rebaixamento. Trocar o treinador é a nossa menor preocupação. Time vagabundo. — A. CALDAS (@Alex_Caldass) July 23, 2026

Por favor luis Castro, faz uns tres turnos diários para ajeitar essa bola aerea defensiva do Grêmio. Bola cruzada os zagueiros ficam que nem uns bobões perdidos. — Gilberto Jr (@Giba_SantosJr) July 23, 2026

Luis Castro nunca conseguiu chegar nem perto de arrumar. Os jogos que o Grêmio não tomou gol sempre foram por conta OU DO GOLEIRO ou da péssima pontaria do adversário (ou os dois juntos). Antes, tu tirava o Viery de bom. Agora, não sobra nada. https://t.co/wEP53fOnM1 — Breno Verdi (@brenoverdi) July 23, 2026

é muita coisa dando errado:



- Luis Castro não consegue fazer os jogadores renderem minimamente.

- Os jogadores não se esforçam minimamente.

- A direção não contrata ninguém minimamente decente.

- Tem muito jogador ruim maximamente. — Victor ✊🏿 (@Ferreira_vitao_) July 23, 2026

Como foi a partida entre Bolívar e Grêmio?

O Bolívar abriu o placar logo no primeiro minuto. Pato Rodríguez cruzou para Martín Cauteruccio, que cabeceou para fazer 1 a 0. O Grêmio reagiu aos 15 minutos com Mathías Villasanti. Após sobra na área, o volante paraguaio finalizou com categoria para empatar.

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A igualdade, porém, durou pouco. Na sequência, Pato Rodríguez venceu Pavon pela ponta, cruzou para Jesús Sagredo finalizar, Weverton fez defesa parcial e Robson Matheus aproveitou o rebote para recolocar os bolivianos em vantagem.

Ainda no primeiro tempo, Tetê deixou tudo igual novamente. Depois de uma cobrança de escanteio, o atacante arriscou de fora da área, contou com desvio em Cauteruccio e enganou Lampe.

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Bolívar venceu o Grêmio por 3 a 2 em jogo agitado na Sul-Americana (Foto: AIZAR RALDES / AFP)

Na etapa final, aos 12 minutos, Jesús Sagredo cruzou para Asprilla aparecer nas costas de Pavon e marcar o terceiro gol do Bolívar, definindo a vitória por 3 a 2.

Com a derrota por 3 a 2, o Grêmio precisará vencer o Bolívar no jogo de volta, em Porto Alegre, para seguir vivo na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

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