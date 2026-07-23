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Roger Flores vê favorito ao título do Brasileirão: 'Encaminhado'

Comentarista analisou o cenário atual do torneio

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
23/07/2026 14:01
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Roger Flores faz no Seleção Sportv
Roger Flores comentou as chances de título do Palmeiras (Foto: Reprodução)

Durante o programa Seleção Sportv, o comentarista Roger Flores avaliou as chances de título do Brasileirão e afirmou que o Palmeiras tem a primeira colocação encaminhada. O time comandado por Abel Ferreira soma 44 pontos em 19 jogos disputados e está sete à frente do vice-colocado Flamengo, que tem um jogo a menos.

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O ex-jogador comentou que, com base nas últimas campanhas do Brasileirão, em que os clubes que terminaram o primeiro turno na liderança faturaram o título, o Palmeiras tem um cenário muito favorável para conquistar mais um Campeonato Brasileiro. Roger comparou a situação com a campanha do Corinthians em 2017, na qual a equipe teve uma segunda metade de torneio muito inferior à primeira e, mesmo assim, ficou com a taça.

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— O Corinthians fez 47 (pontos) no primeiro em 2017 e 25 no segundo turno. A diferença é mais de 20 pontos; 22 pontos a mais ele fez no primeiro turno e bateu campeão! Mesmo assim, com uma queda brusca no segundo turno, o Corinthians consegue ser campeão em 2017. Então, é isso, né? O Palmeiras está muito, muito bem encaminhado para esse título do Brasileirão — iniciou o comentarista antes de ponderar sobre a capacidade do Flamengo.

— Não, e outra coisa: o segundo colocado do Palmeiras é um time tão forte quanto, né? Então também pode buscar essa pontuação máxima no segundo turno — finalizou.

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Sosa do Palmeiras comemorando gol
Sosa, do Palmeiras, marcou contra o Coritiba no Brasileirão (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)

Como foi a vitória do Palmeiras sobre o Coritiba na volta do Brasileirão?

O Palmeiras foi dominante durante toda a primeira etapa. Finalizou mais, teve maior posse de bola, controlou as ações mesmo atuando fora de casa e foi para o intervalo com vantagem de 2 a 0, construída com dois gols de Mauricio.

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O meia-atacante, recém-naturalizado paraguaio, foi o principal destaque do jogo, embora Pedro Rangel, goleiro do Coritiba, pudesse ter feito melhor em pelo menos um dos lances. Quando exigido, Carlos Miguel respondeu com segurança e manteve a meta alviverde sem ser vazada. Com a vantagem, a equipe de Abel Ferreira encontrou espaços para os contra-ataques, mas não aproveitou as oportunidades que criou.

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O Palmeiras voltou para a segunda etapa da mesma forma que terminou a primeira: controlando a partida. Ramón Sosa foi responsável por ampliar a vantagem e consolidar mais uma vitória alviverde no Brasileirão, mesmo diante da série de desfalques.

Com o resultado encaminhado, o Coritiba passou a pressionar o Palmeiras e criou algumas chances de perigo até o gol marcado por Paulo Roberto, que havia acabado de entrar. O Coxa ainda teve outras oportunidades, mas não conseguiu aproveitá-las.

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