Franclim Carvalho é alvo de críticas após empate do Botafogo com o Vitória Glorioso ficou no 0 a 0 no Estádio Nilton Santos

O empate sem gols entre Botafogo e Vitória, nesta quarta-feira, irritou torcedores alvinegros nas redes sociais. Após o 0 a 0, muitos botafoguenses criticaram o técnico Franclim Carvalho e cobraram uma postura mais agressiva da equipe.

A principal reclamação foi sobre o desempenho ofensivo do Botafogo. Mesmo jogando em busca de um resultado importante no Campeonato Brasileiro, o time teve dificuldades para transformar posse de bola e volume de jogo em chances claras.

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Nas redes sociais, Franclim Carvalho foi o personagem mais criticado entre torcedores do Botafogo depois do empate contra o Vitória. Veja os comentários abaixo:

Botafogo e Vitória se enfrentando no Estádio Nilton Santos (Foto: Peter Ilicciev/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Veja comentários sobre o treinador

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Como foi o jogo entre Botafogo e Vitória

Como esperado devido às características das duas equipes, um jogo muito estudado de ambas as partes e com lances perigosos dos dois lados. O Botafogo, com retornos de Montoro e Arthur Cabral, foi quem deu as cartas primeiro. Cabral arriscou de muito longe, mirando o ângulo superior esquerdo, e obrigou Lucas Arcanjo a fazer linda defesa. O Vitória, quando chegou com Renê, parou em ótima intervenção do goleiro Warleson, estreante na meta alvinegra.

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Em linhas gerais, a primeira parte do jogo foi marcada por muito equilíbrio. Se o Leão teve maior posse de bola, com 52%, foi o Glorioso quem acumulou mais chegadas, com sete finalizações e cinco escanteios. Ainda que a dupla de extremos (Villalba e Matheus Martins) pouco tenha rendido, nomes da parte criativa, como Medina e Montoro, articularam o jogo.

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Os donos da casa cresceram muito na segunda etapa e "incendiaram" a arquibancada do Nilton Santos, mas tiveram muita dificuldade para passarem por Lucas Arcanjo, destaque absoluto do Vitória. Os botafoguenses voltaram a festejar aos 21 minutos, quando Danilo saiu do banco de reservas e entrou em campo pela 13ª vez neste Brasileirão. Os torcedores presentes no Niltão aproveitaram para provocar o Palmeiras, que tentava a contratação do meio-campista.

Apesar da festa da torcida e do ímpeto alvinegro em busca do gol, o zero a zero não saiu do placar no Nilton Santos. Assim, um ponto para cada lado.